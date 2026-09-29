घर पर आसानी से उगाई जा सकती है लौकी, अपनाएं ये तरीका
क्या है खबर?
लौकी एक पौष्टिक सब्जी है, जो कई प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल होती है। इसे घर पर उगाना आसान और कम खर्च वाला होता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने घर पर लौकी उगा सकते हैं और इससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ खास सुझाव भी देंगे, जो आपकी खेती को सफल बना सकते हैं।
#1
सही जगह का चयन करें
लौकी उगाने के लिए सबसे पहले सही जगह का चयन करना जरूरी है। लौकी की बेलें धूप पसंद करती हैं, इसलिए ऐसी जगह चुनें, जहां पर दिन में कम से कम 6-8 घंटे धूप पड़े।
इसके अलावा जगह ऐसी होनी चाहिए कि वहां पानी की निकासी अच्छी हो ताकि पौधे गीले न रहें और सड़ें नहीं।
अगर आपके पास बगीचा नहीं है तो आप बालकनी या छत पर भी लौकी उगा सकते हैं।
#2
बीज बोने का तरीका
लौकी के बीज बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करें। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी लें, जिसमें गोबर की खाद मिलाई हुई हो।
बीज बोने से पहले उन्हें एक रात पानी में भिगोकर रखें, इससे वे जल्दी अंकुरित होंगे।
इसके बाद मिट्टी में 2-3 इंच गहरे गड्ढे बनाकर बीज बोएं और हल्की मिट्टी डाल दें ताकि बीज धूप के संपर्क में आ सकें। ध्यान रखें कि बीजों के बीच कम से कम 2 फीट की दूरी होनी चाहिए।
#3
नियमित रूप से पानी दें
लौकी के पौधों को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे जड़ सड़ सकती है।
सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह या शाम के समय पौधों को हल्का पानी दें।
बारिश के मौसम में पौधों को प्राकृतिक रूप से पर्याप्त पानी मिल जाता है, इसलिए इस दौरान अतिरिक्त सिंचाई की जरूरत नहीं होती। सूखे मौसम में हर दिन पौधों को पानी दें ताकि वे स्वस्थ रहें।
#4
खाद और पोषण का ध्यान रखें
लौकी के पौधों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें समय-समय पर खाद और पोषण देने चाहिए। गोबर की खाद या जैविक खाद का उपयोग करें, जो पौधों को जरूरी पोषण देगा।
इसके अलावा पौधों को समय-समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे तत्व भी दें ताकि वे अच्छी तरह बढ़ सकें। इसके साथ ही पौधों की वृद्धि के लिए उन्हें संतुलित मात्रा में पानी और धूप भी दें।
#5
फसल काटने का सही समय
जब लौकी के फल हरे रंग के हो जाएं और उनमें हल्का सा चमकदार दिखने लगे तो समझ जाइए कि फसल काटने का समय आ गया है।
इन्हें धीरे-धीरे नीचे से खींचते हुए काट लें ताकि बेल पर मौजूद अन्य फल प्रभावित न हों। काटी हुई लौकियों को छाया में सुखाएं ताकि उनका स्वाद बेहतर हो सके।
इस प्रकार आप आसानी से अपने घर पर लौकी उगा सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं।