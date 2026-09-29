घर पर आसानी से उगाई जा सकती है लौकी, अपनाएं ये तरीका

लौकी के बीज बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करें। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी लें, जिसमें गोबर की खाद मिलाई हुई हो।

बीज बोने से पहले उन्हें एक रात पानी में भिगोकर रखें, इससे वे जल्दी अंकुरित होंगे।

इसके बाद मिट्टी में 2-3 इंच गहरे गड्ढे बनाकर बीज बोएं और हल्की मिट्टी डाल दें ताकि बीज धूप के संपर्क में आ सकें। ध्यान रखें कि बीजों के बीच कम से कम 2 फीट की दूरी होनी चाहिए।