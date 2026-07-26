E-बुक्स बनाम प्रिंटेड किताबें: किसका चयन करना है बेहतर?
क्या है खबर?
पुस्तकों को पढ़ने का तरीका समय के साथ बदल गया है। जहां पहले छपी हुई किताबों का चलन था, वहीं अब E-बुक्स का जमाना है। E-बुक्स को डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ा जा सकता है और ये मोबाइल, टैबलेट या E-रीडर पर उपलब्ध होती हैं। दूसरी ओर, छपी हुई किताबों को छूना और महसूस करना एक अलग अनुभव है। आइए जानते हैं कि ई-बुक्स और प्रिंटेड किताबों में से किसका चयन करना बेहतर है।
E-बुक्स
E-बुक्स के फायदे
E-बुक्स का सबसे बड़ा फायदा है कि इन्हें कहीं भी और कभी भी पढ़ा जा सकता है। आपको एक छोटा-सा उपकरण, जैसे कि मोबाइल फोन या टैबलेट चाहिए होता है, जिसमें हजारों किताबें स्टोर हो सकती हैं।
इसके अलावा E-किताबों अक्सर कम कीमत की होती हैं और इनमें कई किताबें एक साथ स्टोर की जा सकती हैं। साथ ही इनमें खोजने की सुविधा भी होती है, जिससे जानकारी जल्दी मिल जाती है।
प्रिंटेड बुक्स
प्रिंटेड किताबों के फायदे
प्रिंटेड किताबों का सबसे बड़ा फायदा है कि इन्हें छूना, महसूस करना और सूंघना एक अलग अनुभव है।
कई लोग कहते हैं कि डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ने से आंखों पर असर पड़ता है, जबकि प्रिंटेड किताबें पढ़ने में आरामदायक होती हैं।
इसके अलावा प्रिंटेड किताबों को किसी भी समय बिना बिजली या इंटरनेट कनेक्शन के पढ़ा जा सकता है।
किताबें संग्रहित करने का शौक रखने वालों के लिए प्रिंटेड किताबें बेहतरीन होती हैं।
नुकसान
E-बुक्स और प्रिंटेड किताबें के नुकसान
E-बुक्स का नुकसान यह है कि इसके लिए बिजली या बैटरी की जरूरत होती है। अगर बैटरी खत्म हो जाए या बिजली न हो तो आप अपनी किताब नहीं पढ़ सकते।
दूसरी ओर, प्रिंटेड किताबें भारी होती हैं और इन्हें ले जाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा प्रिंटेड किताबें बनाने के लिए कागज का इस्तेमाल होता है, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
दोनों ही प्रकार की किताबों में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है।
चयन
किसका चयन करना चाहिए?
आपका चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप यात्रा करते रहते हैं या कम कीमत पर ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो E-बुक्स आपके लिए बेहतर हो सकती हैं।
वहीं, अगर आप किताबें संग्रहित करना पसंद करते हैं या किताबों को छूना और महसूस करना चाहते हैं तो प्रिंटेड किताबें आपके लिए सही रहेंगी।
दोनों ही प्रकार की किताबों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं।