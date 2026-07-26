E-बुक्स बनाम प्रिंटेड किताबें: किसका चयन करना है बेहतर?

E-बुक्स का नुकसान यह है कि इसके लिए बिजली या बैटरी की जरूरत होती है। अगर बैटरी खत्म हो जाए या बिजली न हो तो आप अपनी किताब नहीं पढ़ सकते।

दूसरी ओर, प्रिंटेड किताबें भारी होती हैं और इन्हें ले जाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा प्रिंटेड किताबें बनाने के लिए कागज का इस्तेमाल होता है, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

दोनों ही प्रकार की किताबों में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है।