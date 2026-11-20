जयपुर के दौरान इन सांस्कृतिक गतिविधियों को आजमाएं

जयपुर की यात्रा के दौरान इन 5 सांस्कृतिक गतिविधियों में जरूर लें भाग

लेखन अंजली 09:00 am Nov 20, 202609:00 am

क्या है खबर?

राजस्थान की राजधानी जयपुर को 'गुलाबी नगरी' के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपने ऐतिहासिक स्मारकों, महलों और किलों के लिए मशहूर है। यहां की संस्कृति और विरासत बहुत समृद्ध है। अगर आप जयपुर की यात्रा करने वाले हैं तो आपको यहां की कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद जरूर लेना चाहिए। इन गतिविधियों से आपको राजस्थान की पारंपरिक जीवनशैली और कला-संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा।