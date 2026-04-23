भारत में इन 5 झीलों का जरूर करें रुख, अनोखा है नजारा

भारत अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की झीलें भी इस सुंदरता का एक अहम हिस्सा हैं। इन झीलों के किनारे बैठकर आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। हर झील की अपनी एक अलग कहानी और खासियत है, जो उसे अन्य झीलों से अलग बनाती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी झीलों के बारे में बताते हैं, जिनका रुख करना यात्रा के दौरान अच्छा रहेगा।

#1 डल झील, श्रीनगर जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित डल झील को 'जम्मू-कश्मीर का गहना' कहा जाता है। यह झील अपनी हाउसबोट्स और शिकारे के लिए मशहूर है। यहां आप शिकारे की सवारी कर सकते हैं, जो आपको झील के बीचों-बीच ले जाती है। इसके अलावा यहां के किनारे बने बाजारों में आप स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। सर्दियों में इस झील का पानी जम जाता है, जो एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करता है।

#2 ओम झील, उत्तराखंड उत्तराखंड में स्थित ओम झील अपने अनोखे आकार के कारण मशहूर है। यह झील नैनीताल जिले में स्थित है और इसका आकार ओम अक्षर जैसा दिखता है, जो इसे धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। इस झील के आसपास घने जंगल हैं, जहां आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा यहां नौकायन का आनंद भी लिया जा सकता है। ओम झील की यात्रा आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी।

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#3 चिल्का झील, ओडिशा ओडिशा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का अपने वन्यजीवों के लिए जानी जाती है। यह झील समुद्र से जुड़ी हुई है और यहां विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं, खासकर सर्दियों में जब प्रवासी पक्षी आते हैं। इसके अलावा यहां डॉल्फिन देखने का भी मौका मिलता है। चिल्का झील की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाती है और यहां का शांत माहौल मन को शांति प्रदान करता है।

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#4 कासोली झील, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में स्थित कासोली झील एक छोटी, लेकिन बेहद खूबसूरत झील है। यह झील घने जंगलों से घिरी हुई है, जो इसे एक आदर्श पिकनिक स्थल बनाते हैं। यहां का शांत माहौल और ताजगी भरी हवा आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाती हैं। कासोली झील की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाती है और यहां का प्राकृतिक सौंदर्य मन को शांति प्रदान करता है।