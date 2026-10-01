सर्दियों के दौरान इन 5 तरीकों से घर के पौधों का रखें ध्यान, रहेंगे सुरक्षित

पौधों को सही पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। प्राकृतिक खाद का उपयोग करें क्योंकि यह पौधों के लिए अच्छा होता है। इससे उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और वे बेहतर तरीके से बढ़ते हैं।

इसके अलावा प्राकृतिक खाद से मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरती है और पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। सर्दियों में पौधों को कम खाद डालें ताकि वे स्वस्थ रहें और उनका विकास सही तरीके से हो सके।