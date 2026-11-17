सर्दियों में बनाकर खाएं ये खिचड़ी

सर्दियों के दौरान इन 5 किस्मों की खिचड़ी को बनाएं अपना पसंदीदा व्यंजन, आसान है रेसिपी

लेखन अंजली 06:00 am Nov 17, 202606:00 am

क्या है खबर?

खिचड़ी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही खिचड़ी आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खिचड़ी की कई किस्में होती हैं? जी हां, खिचड़ी में आप कई तरह के अनाज, दालें और सब्जियां मिलाकर कई स्वादिष्ट खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी खिचड़ी की विधि बताते हैं, जो सर्दियों में एकदम आरामदायक महसूस करवाएगी।