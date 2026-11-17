सर्दियों के दौरान इन 5 किस्मों की खिचड़ी को बनाएं अपना पसंदीदा व्यंजन, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
खिचड़ी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही खिचड़ी आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खिचड़ी की कई किस्में होती हैं? जी हां, खिचड़ी में आप कई तरह के अनाज, दालें और सब्जियां मिलाकर कई स्वादिष्ट खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी खिचड़ी की विधि बताते हैं, जो सर्दियों में एकदम आरामदायक महसूस करवाएगी।
#1
मेथी की खिचड़ी
मेथी की खिचड़ी सर्दियों में खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले मेथी की पत्तियों को धोकर काट लें, फिर चावल, मूंग दाल और मेथी को एक साथ पकाएं। इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी घी डाल सकते हैं ताकि यह और भी स्वादिष्ट हो जाए।
यह खिचड़ी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें मौजूद मेथी के फायदे भी मिलते हैं।
#2
मूंगदाल की खिचड़ी
मूंगदाल की खिचड़ी एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले मूंगदाल को धोकर भिगो दें, फिर चावल, मूंगदाल और सब्जियां जैसे गाजर, मटर और आलू मिलाकर पकाएं। इसमें हल्दी, नमक और जीरा डालें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा घी भी डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए।
यह खिचड़ी न केवल सेहतमंद होती है, बल्कि इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता।
#3
पालक की खिचड़ी
पालक की खिचड़ी एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप सर्दियों में जरूर आजमाएं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले पालक की पत्तियों को धोकर काट लें, फिर चावल, मूंगदाल और पालक को एक साथ पकाएं। इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी घी डाल सकते हैं ताकि यह और भी स्वादिष्ट हो जाए।
यह खिचड़ी सेहतमंद होती है और इसमें मौजूद पालक के फायदे भी मिलते हैं।
#4
टमाटर की खिचड़ी
टमाटर की खिचड़ी एक तीखी विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले टमाटर को धोकर काट लें, फिर चावल, मूंगदाल और टमाटर मिलाकर पकाएं। इसमें हल्दी, नमक और जीरा डालें। आप चाहें तो इसमें प्याज, लहसुन और अदरक भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए।
यह खिचड़ी तीखी होती है और सर्दियों में खाने से आपको गर्माहट मिलेगी।
#5
मसाला खिचड़ी
मसाला खिचड़ी एक मसालेदार विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले चावल और मूंगदाल को धोकर भिगो दें, फिर चावल, मूंगदाल और मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला आदि मिलाकर पकाएं। आप चाहें तो इसमें सब्जियां भी मिला सकते हैं जैसे गाजर, मटर आदि।
ये सभी खिचड़ियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि इनमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं जिससे आपका पेट भर जाता है।