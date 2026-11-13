सर्दियों के दौरान बच्चों को पिलाएं ये 5 पौष्टिक सूप, आसानी से हो जाएंगे तैयार
क्या है खबर?
सर्दियों में बच्चों को गर्मागर्म सूप पिलाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। सूप में शामिल की गई सब्जियां और मसाले बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे सेहतमंद सूप की जानकारी देंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और आपके बच्चे भी इन्हें पसंद करेंगे। इन सूप्स में विटामिन्स, मिनरल्स और शरीर की रक्षा करने वाले तत्व भरपूर होते हैं।
#1
टमाटर का सूप
टमाटर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले कुछ टमाटर, प्याज और लहसुन को बारीक काट लें, फिर इन्हें मक्खन या तेल में हल्का भूनें।
अब इसमें पानी या सब्जियों का पानी डालकर पकाएं जब तक कि टमाटर नरम न हो जाएं। इसके बाद मिश्रण को मिक्सर में डालकर पीस लें और वापस पैन में गर्म करें।
स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा गुड़ मिलाएं। इसे गर्मागर्म परोसें।
#2
पालक का सूप
पालक का सूप बनाने के लिए सबसे पहले पालक की पत्तियों को धोकर काट लें, फिर प्याज और लहसुन को बारीक काटकर तेल या मक्खन में हल्का भूनें।
अब इसमें कटे हुए पालक डालें और थोड़ी देर पकने दें ताकि पालक नरम हो जाएं। इसके बाद मिश्रण को मिक्सर में डालकर पीस लें और वापस पैन में गर्म करें।
स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा गुड़ मिलाएं। इसे गर्मागर्म परोसें।
#3
मिक्स सब्जी का सूप
मिक्स सब्जी का सूप बनाने के लिए गाजर, शिमला मिर्च, हरी मटर, टमाटर आदि सब्जियों को बारीक काट लें।
अब इन्हें थोड़ा-सा तेल में हल्का भूनें। इसके बाद इसमें पानी डालकर पकाएं जब तक सभी सब्जियां नरम न हो जाएं। अब इस मिश्रण को मिक्सर में डालकर पीस लें और वापस पैन में गर्म करें।
स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा गुड़ मिलाएं। इसे गर्मागर्म परोसें।
#4
गाजर का सूप
गाजर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को धोकर छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें।
अब इन्हें पानी या दूध में उबालें जब तक ये नरम न हो जाएं। इसके बाद इनको मिक्सर में डालकर पीस लें और वापस पैन में गर्म करें। इसमें स्वादानुसार नमक और काली मिर्च मिलाएं।
अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मक्खन भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
#5
मूंग दाल का सूप
मूंग दाल का सूप बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को धोकर रातभर भिगो दें, फिर अगली सुबह उसे प्रेशर कुकर में पानी के साथ पकाएं जब तक वह नरम न हो जाएं।
अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें और जब वह छूटने लगे तो इसमें बारीक कटी प्याज, लहसुन, अदरक डालकर हल्का भूनें। अब इसमें पकी हुई मूंग दाल डालें और सभी मसाले मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें।