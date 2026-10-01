सर्दियों के दौरान बुजुर्गों का ऐसे रखें ध्यान, बीमारियों से रहेंगे दूर

सर्दियों में बुजुर्गों को गर्म पेय और खाना खाना चाहिए क्योंकि इससे शरीर को गर्माहट मिलती है। इसके लिए बुजुर्गों को सुबह और शाम सूप, चाय या हल्दी वाले दूध का सेवन करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त उन्हें गर्म खाना भी खाना चाहिए।

अगर आप चाहें तो बुजुर्गों के लिए गर्म खाने में मटर पुलाव, दाल-चावल, राजमा-चावल, पनीर-चावल, खिचड़ी और आटे की रोटी आदि बनाकर दे सकते हैं। इस तरह वे ठंड के मौसम में बेहतर महसूस करेंगे।