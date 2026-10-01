सर्दियों के दौरान बुजुर्गों का ऐसे रखें ध्यान, बीमारियों से रहेंगे दूर
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम बुजुर्गों के लिए सबसे मुश्किल समय होता है क्योंकि इस दौरान ठंड के कारण उन्हें सर्दी-जुकाम, फ्लू, निमोनिया और अस्थमा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त सर्दी के कारण बुजुर्गों की त्वचा में सूखापन और जलन भी हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर बुजुर्ग ठंड से सुरक्षित रह सकते हैं और बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं।
#1
गर्म कपड़े पहनें
सर्दियों के दौरान बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि ये न केवल ठंड से बचाते हैं, बल्कि शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं।
इसके लिए बुजुर्गों को ऊनी कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ये सबसे अच्छे इंसुलेटिंग सामग्री होते हैं, जो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं।
इसके अलावा बुजुर्गों को गर्म मोजे और टोपी भी पहननी चाहिए ताकि वे ठंड से सुरक्षित रहें।
#2
गर्म पेय और खाना खाएं
सर्दियों में बुजुर्गों को गर्म पेय और खाना खाना चाहिए क्योंकि इससे शरीर को गर्माहट मिलती है। इसके लिए बुजुर्गों को सुबह और शाम सूप, चाय या हल्दी वाले दूध का सेवन करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त उन्हें गर्म खाना भी खाना चाहिए।
अगर आप चाहें तो बुजुर्गों के लिए गर्म खाने में मटर पुलाव, दाल-चावल, राजमा-चावल, पनीर-चावल, खिचड़ी और आटे की रोटी आदि बनाकर दे सकते हैं। इस तरह वे ठंड के मौसम में बेहतर महसूस करेंगे।
#3
नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज करें
अगर बुजुर्ग सर्दियों में नियमित रूप से हल्का व्य करेंगे तो इससे उनका शरीर गर्म रहेगा और उन्हें ठंड से संबंधित बीमारियों का खतरा कम होगा।
इसके लिए बुजुर्ग रोजाना सुबह और शाम कुछ मिनट टहलें।
इसके अलावा वे योग और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। योग और स्ट्रेचिंग से शरीर का रक्त संचार सही रहता है और मांसपेशियों में जकड़न नहीं होती है, जिससे शरीर गर्म रहता है।
#4
त्वचा को नम बनाए रखें
ठंड के कारण त्वचा में सूखापन और जलन हो सकती है, इसलिए बुजुर्गों को सर्दियों में अपनी त्वचा को नम बनाए रखना चाहिए।
इसके लिए वे रोजाना नहाने के बाद और सोने से पहले अपनी त्वचा पर नमी देने वाली क्रीम लगाएं।
अगर उनकी त्वचा रूखी है तो हफ्ते में 2 बार हल्के से रगड़कर साफ करें और इसके बाद नमी देने वाली क्रीम लगाएं। इससे त्वचा को आराम मिलेगा।
#5
पानी की कमी न होने दें
ठंड के कारण बुजुर्गों का शरीर पानी की कमी का संकेत दे सकता है, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की जरूरत है।
इसके अलावा उन्हें नारियल पानी, ताजे फलों का रस और दूध आदि भी पीना चाहिए। इन चीजों का सेवन करने से उनका शरीर तरोताजा रहेगा।
इसके अतिरिक्त उन्हें सर्दियों में प्यास कम लगने पर भी पानी पीते रहना चाहिए क्योंकि इससे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।