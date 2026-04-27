गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों के साथ इन ट्रेक्स पर जाएं, होंगे आसान और सुरक्षित

गर्मियों की छुट्टियों के दौरान परिवार के साथ ट्रेकिंग करना एक बेहतरीन गतिविधि हो सकती है। यह न केवल बच्चों को प्रकृति के करीब लाती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और टीमवर्क की भावना को भी बढ़ाती है। भारत में कई ऐसे ट्रेक्स हैं, जो बच्चों के लिए उपयुक्त और सुरक्षित हैं। इन ट्रेक्स पर आप अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं और उन्हें नई चीजें सिखा सकते हैं। आइए 5 ऐसे ट्रेक्स के बारे में जानें।

#1 राजगिर का ट्रेक बिहार में स्थित राजगिर का ट्रेक बच्चों के लिए एक शानदार अनुभव हो सकता है। यह ट्रेक न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत आकर्षक है। बच्चों को यहां की पहाड़ियों पर चढ़ने का मौका मिलता है, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा राजगिर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय भी देखने लायक है, जो दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यहां आ कर बच्चे देश के इतिहास के बारे में जानेंगे।

#2 कुन्नूर का ट्रेक तमिलनाडु में स्थित कुन्नूर का ट्रेक आपके बच्चों को प्रकृति की गोद में समय बिताने का अनोखा अनुभव देता है। यह जगह अपने चाय बागानों और खूबसूरत दृश्यों के लिए मशहूर है। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, जो आपके बच्चों के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। कुन्नूर में आप टायगर हिल, डेलहौजी और ग्लेनमोर एस्टेट जैसी जगहों पर जा सकते हैं, जहां वे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

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#3 माउंट आबू का ट्रेक राजस्थान में स्थित माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है, जो गर्मियों में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां की नक्की झील, दिलवाड़ा जैन मंदिर और गुरु शिखर जैसी जगहें बच्चों को रोमांचित करेंगी। माउंट आबू का मौसम हमेशा ठंडा रहता है, जो इसे बच्चों के लिए अनुकूल बनाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपके परिवार के लिए एक यादगार अनुभव होगा। माउंट आबू में आप ट्रेकिंग करते हुए कई खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं।

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#4 कास पठार का ट्रेक महाराष्ट्र में स्थित कास पठार अपने अनोखे पौधों और फूलों के लिए जाना जाता है। यह जगह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जिससे यह और खास बन जाती है। यहां आने वाले पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों से रूबरू कराया जाता है, जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह ट्रेक बच्चों को प्रकृति के करीब लाने और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है।