बारिश के मौसम में घर के फर्श पर न हों कीड़े-मकोड़े, इन चीजों का करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
बारिश का मौसम कई लोगों के लिए खुशी लेकर आता है, लेकिन यह कीड़े-मकोड़ों के लिए भी आदर्श समय है। बारिश के दौरान कीड़े-मकोड़े अपने आश्रय की तलाश में घरों में घुस आते हैं। हालांकि, आप कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके अपने घर को कीड़े-मकोड़ों से बचा सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनसे घर के फर्श की सफाई करने से कीड़े-मकोड़े दूर भाग सकते हैं।
#1
नींबू
नींबू में कीटाणुओं को खत्म करने वाले गुण होते हैं, जो घर के फर्श से कीड़े-मकोड़ों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए पानी में नींबू का रस मिलाकर इससे फर्श को साफ करें। इसके अलावा आप फर्श पर नींबू के छिलके भी फैला सकते हैं। नींबू की खुशबू से कीड़े दूर रहते हैं और यह आपके घर को ताजगी भी देता है।
#2
सिरका
सिरका एक प्रभावी प्राकृतिक कीटनाशक है, जो घर के फर्श की सफाई के लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए गर्म पानी में सिरका मिलाकर इससे फर्श को साफ करें। इससे फर्श की सारी गंदगी और कीड़े-मकोड़े दूर हो जाएंगे। सिरके की गंध कीड़ों को नफरत होती है, जिससे वे आपके घर से दूर रहते हैं।
#3
नमक
नमक एक ऐसा पदार्थ है, जो कीड़ों को पसंद नहीं होता है। अगर आप अपने घर के फर्श पर नमक छिड़कते हैं तो यह उन्हें दूर रख सकता है। इसके लिए एक पानी की बोतल में नमक डालकर उसे घोलने दें और फिर इसे फर्श पर छिड़कें। इससे न केवल आपका फर्श साफ रहेगा बल्कि कीड़े-मकोड़े भी दूर रहेंगे।
#4
दालचीनी
दालचीनी की खुशबू भी कीड़ों को पसंद नहीं आती है। अगर आप अपने घर के फर्श पर दालचीनी पाउडर छिड़कते हैं तो यह उन्हें दूर रख सकता है। इसके अलावा दालचीनी की गंध भी बहुत तेज होती है, जो कीड़ों को सहन नहीं होती। आप चाहें तो दालचीनी का पाउडर पानी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
#5
लौंग
लौंग एक ऐसा मसाला है, जिसकी खुशबू भी कीड़ों को पसंद नहीं आती। अगर आप अपने घर के फर्श पर लौंग का पाउडर छिड़कते हैं तो यह उन्हें दूर रख सकता है। इसके अलावा लौंग का पाउडर पानी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बारिश के मौसम में आने वाले कीड़े-मकोड़ों से बचा सकते हैं।