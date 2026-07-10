बारिश में घर के फर्श से ऐसे दूर करें कीड़े-मकोड़े

बारिश के मौसम में घर के फर्श पर न हों कीड़े-मकोड़े, इन चीजों का करें इस्तेमाल

लेखन अंजली 03:01 pm Jul 10, 202603:01 pm

क्या है खबर?

बारिश का मौसम कई लोगों के लिए खुशी लेकर आता है, लेकिन यह कीड़े-मकोड़ों के लिए भी आदर्श समय है। बारिश के दौरान कीड़े-मकोड़े अपने आश्रय की तलाश में घरों में घुस आते हैं। हालांकि, आप कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके अपने घर को कीड़े-मकोड़ों से बचा सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनसे घर के फर्श की सफाई करने से कीड़े-मकोड़े दूर भाग सकते हैं।