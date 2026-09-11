मानसून के दौरान घर को ऐसे जंग से बचाएं

मानसून के दौरान घर के इन हिस्सों में लग सकता है जंग, बचाव के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 06:33 pm Sep 11, 202606:33 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान घर के कई हिस्सों में नमी बढ़ जाती है, जिससे घर के अंदर और बाहर जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर उन चीजों पर जंग लगने का खतरा ज्यादा होता है, जिन पर पानी का सीधा संपर्क होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर घर के उन हिस्सों को जंग से सुरक्षित रखा जा सकता है, जो पानी के संपर्क में आते हैं।