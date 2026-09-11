मानसून के दौरान घर के इन हिस्सों में लग सकता है जंग, बचाव के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
मानसून के दौरान घर के कई हिस्सों में नमी बढ़ जाती है, जिससे घर के अंदर और बाहर जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर उन चीजों पर जंग लगने का खतरा ज्यादा होता है, जिन पर पानी का सीधा संपर्क होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर घर के उन हिस्सों को जंग से सुरक्षित रखा जा सकता है, जो पानी के संपर्क में आते हैं।
#1
घर के दरवाजों को रखें साफ
घर के दरवाजों पर जंग लगना आम बात है, खासकर जब दरवाजे लोहे के बने हों, तो मानसून के दौरान उनके जंग लगने की संभावना ज्यादा होती है।
अगर आपके घर के दरवाजे जंग से प्रभावित हैं तो उन्हें साफ करें। इसके लिए पहले दरवाजे को किसी मुलायम ब्रश से साफ करें, फिर एक साफ कपड़े को सफेद सिरके में भिगोकर जंग वाली जगह पर रगड़ें। इसके बाद दरवाजे पर जंग से बचाव वाला पेंट लगाएं।
#2
पानी से बचाएं
जंग लगने का सबसे बड़ा कारण पानी है, इसलिए जंग से प्रभावित चीजों को पानी से दूर रखें। अगर जंग वाली चीजें बाहर रखी हैं तो उन्हें घर के अंदर रखें।
इसके अलावा चीजों को पानी से बचाने के लिए उनके ऊपर प्लास्टिक की चादर या किसी और चीज से ढक दें। यह नमी को उन तक पहुंचने से रोकेगा।
अगर आपके घर के आसपास पानी जमा हो जाता है तो उसे तुरंत साफ करें।
#3
तेल लगाएं
जंग से बचाने के लिए लोहे की चीजों पर तेल लगाना एक आसान और असरदार तरीका है। इसके लिए आप खाने का तेल या मशीनों में इस्तेमाल होने वाला तेल लगा सकते हैं।
दरवाजों और खिड़कियों पर लगे जंग को हटाने के लिए ग्रीस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यह तेल और ग्रीस न केवल जंग को हटाने में मदद करते हैं बल्कि आगे जंग लगने से भी बचाते हैं।
#4
हवा का रखें ध्यान
घर में हवा का सही तरीके से आना-जाना बहुत जरूरी है। अगर घर में ताजी हवा आती-जाती रहेगी तो कमरे में नमी नहीं जमेगी और चीजें जंग से बची रहेंगी।
इसके लिए खिड़कियों और दरवाजों को समय-समय पर खोलें ताकि ताजी हवा अंदर आ सके।
इसके अलावा जिन जगहों पर नमी ज्यादा होती है, वहां पंखा या हवा खींचने वाली मशीन का इस्तेमाल करें। इससे नमी कम होगी और जंग लगने की संभावना भी घटेगी।
#5
समय-समय पर करें जांच
जंग वाली चीजों की समय-समय पर जांच करना भी जरूरी है। इससे आपको जंग के शुरुआती लक्षणों का पता चल सकेगा और समय रहते आप उसे रोकने के उपाय कर पाएंगे।
महीने में एक बार घर के सभी लोहे और धातु से बनी चीजों की जांच करें। अगर कहीं जंग लगता दिखे तो उसे तुरंत साफ करें और उस पर जंग से बचाव वाला पेंट या कोटिंग लगाएं।