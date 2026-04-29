मानसून में रात के खाने में बनाएं ये 5 व्यंजन, स्वादिष्ट के साथ होंगे सेहतमंद भी 

मानसून में बारिश के साथ उमस बढ़ने लगती है, जिससे कई लोग आलसी और थका हुआ महसूस करने लगते हैं। ऐसे में कुछ लोग तो खाना भी छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। इस मौसम में पूरा शरीर थका हुआ लगता है, इसलिए ऐसा खाना बनाना चाहिए, जो स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी अच्छा हो। आइए आज आपको ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो मानसून के दौरान रात के खाने के लिए बेहतरीन हैं।

#1 मसाला पनीर टिक्का सबसे पहले एक कटोरे में दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें, फिर इसमें पनीर के टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद शिमला मिर्च और प्याज के टुकड़ों को भी इस मिश्रण में डालें। अब इस मिश्रण को कुछ देर के लिए रख दें, फिर इसे तवे पर सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

#2 खिचड़ी सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर भूनें, फिर इसमें धुली मूंग दाल और चावल डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, नमक और पानी डालकर पकाएं। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि दाल और चावल नरम न हो जाएं। इसे गर्मागर्म घी के साथ परोसें। इस मौसम में खिचड़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है।

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#3 पालक का परांठा सबसे पहले पालक को धोकर उबाल लें, फिर इसे ठंडा करके पीस लें। अब गेहूं के आटे में पालक का पेस्ट, नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल डालकर गूंध लें। इसके बाद आटे की लोई बनाकर बेल लें, फिर इसे तवे पर दोनों तरफ से सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ गर्मागर्म परोसें। पालक का परांठा स्वाद और सेहत का सही मेल है।

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#4 आलू के परांठे सबसे पहले उबले आलू को छीलकर मैश कर लें, फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और मसाले मिलाएं। अब गेहूं के आटे में थोड़ा-सा तेल डालकर गूंध लें, फिर इसकी लोई बनाकर बेलें और उसमें आलू का मिश्रण भरें। इसके बाद परांठों को तवे पर दोनों तरफ से सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ गर्मागर्म परोसें। आलू के परांठे हर किसी के पसंदीदा होते हैं।