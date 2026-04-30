यात्रा के दौरान इन 5 पेय को बनाकर साथ रखें, गर्मी से मिल सकती है राहत

गर्मियों में यात्रा करना थकाऊ हो सकता है क्योंकि इस दौरान गर्मी और प्यास जैसी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर से अगर आप लंबी यात्रा पर निकले हैं तो सही खान-पान और पानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने साथ कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय ले जा सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर बनाकर बोतल में भर लें और ले जाएं।

#1 आम पना आम पना एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो कच्चे आम से बनाया जाता है। इसमें पुदीना, जीरा और काला नमक मिलाने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। इसके लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबालें, फिर उसका गूदा निकालकर इसे पानी, पुदीने की पत्तियों, भुने जीरे और काले नमक के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके बोतल में भर लें और यात्रा के दौरान इसका आनंद लें।

#2 बेल का शरबत बेल का शरबत एक स्वादिष्ट और सेहतमंद पेय है, जो पेट के लिए भी फायदेमंद है। इसके लिए सबसे पहले बेल के गूदे को निकाल लें, फिर इसे पानी के साथ मिलाकर अच्छे से फेंटें। इसके बाद इसमें चीनी, नींबू का रस और काला नमक डालकर फिर से फेंटें। आप चाहें तो इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं। इस मिश्रण को बोतल में भरकर अपने साथ रखें और यात्रा के दौरान इसका सेवन करें।

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#3 नारियल पानी का शरबत नारियल पानी का शरबत एक ताजगी भरा पेय है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। इसे बनाने के लिए ताजे नारियल पानी में थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं। अब इसमें चीनी या शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं। इस मिश्रण को ठंडा करके बोतल में भर लें और यात्रा के दौरान इसका सेवन करें। यह पेय आपको तरोताजा और ऊर्जा से भर देगा।

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#4 लस्सी लस्सी एक पारंपरिक पंजाबी पेय है, जो दही से बनाया जाता है। यह पेट को ठंडक देने के साथ-साथ पाचन में मदद करता है। इसे बनाने के लिए दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर और थोड़ा-सा पानी मिलाकर इसे फेंटे। आप चाहें तो इसमें सफेद चंदन पाउडर भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण को ठंडा करके बोतल में भर लें और यात्रा के दौरान इसका सेवन करें।