यात्रा के दौरान इन स्थानीय व्यंजनों को जरूर आजमाएं, मिलेगा असली स्वाद

यात्रा करने का अपना ही मजा है, क्योंकि इससे नई जगहों के बारे में पता चलता है और कई नई चीजें भी सीखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान स्थानीय व्यंजनों को खाना भी एक अलग अनुभव है। हालांकि, कई लोग बाहर का खाना न खाने की गलती कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो अगली बार ऐसा न करें और इन 5 स्थानीय व्यंजनों को जरूर आजमाएं।

#1 उत्तराखंड का आलू का पराठा उत्तराखंड के मसालेदार आलू के पराठे को गर्मागर्म दही के साथ खाया जाता है। यह पराठा स्वाद में इतना ज्यादा अनोखा होता है कि एक बार खा लिया तो बार-बार खाने का मन करता रहेगा। मसालेदार आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटे को गूंथकर उसमें उबले और मसालेदार आलू डालकर पराठे बेलें, फिर तवे पर तेल लगाकर पराठे पकाएं। आखिर में गर्मागर्म पराठे को दही के साथ परोसें।

#2 कर्नाटक का बिडीया रोटी बिड़िया रोटी कर्नाटक का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। यह रोटी एकदम कुरकुरी होती है और इसमें ढेर सारे मसाले होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आटे में नमक मिलाकर गूंथ लें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्तियां डालें। अब इस मिश्रण में थोड़ा-सा तेल डालकर इसे छोटे-छोटे गोले बनाकर बेलें। आखिर में इसको गर्म तवे पर तेल लगाकर पकाएं और दही के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#3 उत्तर प्रदेश का मटर कचौड़ी मटर कचौड़ी उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नाश्ता है। यह चाय के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी, आटा, नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंथ लें, फिर इसको बेलकर इसमें उबली और मसालेदार मटर की स्टफिंग भरें। इसके बाद इसको गर्म तेल में डीप फ्राई करें, फिर इसको चाय या दही के साथ परोसें। यकीनन यह नाश्ता आपके मुंह में पानी ला देगा।

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#4 असम का कुकुर मिंचिंग कुकुर मिंचिंग असम का एक प्रसिद्ध नाश्ता है, जिसे बकरी के मांस से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बकरी के मांस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और कुछ मसाले मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद इसको मिक्सी में पीसकर बारीक कटे प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन के पेस्ट के साथ मिलाएं। अब इसको गर्म तेल में डीप फ्राई करके परोसें।