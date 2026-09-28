त्योहारों के मौसम में महिलाएं खरीदारी करते समय रखें इन 5 चीजों का ध्यान

त्योहारों पर मेकअप करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कपड़े पहनना। हल्का मेकअप करें जिसमें आपका चेहरा ताजा लगे और निखरा हुआ महसूस हो। लिपस्टिक, काजल और ब्लशर आपके चेहरे को फ्रेश लुक देते हैं।

इसके अलावा अगर आप चाहें तो आंखों पर थोड़ा चमकीला आईशैडो भी लगा सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। ध्यान रखें कि मेकअप ऐसा हो जो पूरे दिन टिके रहे और आपको बार-बार टचअप की जरूरत न पड़े।