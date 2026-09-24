त्योहारों के मौसम में इस तरह से करें मेकअप, लुक रहेगा लंबे समय तक बरकरार

लिपस्टिक का चयन करते समय अपने कपड़ों के रंग और डिजाइन का ध्यान रखें। अगर आप पारंपरिक कपड़े पहन रही हैं तो लाल या गुलाबी रंग की लिपस्टिक अच्छी लगेगी, वहीं आधुनिक कपड़ों के साथ हल्के रंग के शेड्स बेहतर दिखेंगे।

इसके अलावा लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर थोड़ा सा पाउडर लगाएं ताकि लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहे।

अगर आप चाहें तो लिपस्टिक के ऊपर चमकदार पदार्थ भी लगा सकती हैं, जिससे आपके होंठ और भी आकर्षक दिखेंगे।