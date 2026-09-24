त्योहारों के मौसम में इस तरह से करें मेकअप, लुक रहेगा लंबे समय तक बरकरार
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही हर किसी की चाहत होती है कि वह सबसे खूबसूरत दिखे, खासकर महिलाएं अपने मेकअप पर खास ध्यान देती हैं ताकि उनका लुक पूरे दिन बना रहे। सही मेकअप टिप्स और तरीके अपनाकर आप अपने चेहरे को ताजगी भरा और निखरा हुआ दिखा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आपका त्योहारों का लुक लंबे समय तक बना रहेगा।
#1
चेहरे को साफ करें
मेकअप करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें।
इसके लिए आप किसी भी अच्छे फेसवॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद चेहरे पर टोनर लगाएं ताकि पोर्स बंद हो जाएं और फिर मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे त्वचा में नमी बनी रहेगी और मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा।
इसके बाद प्राइमर लगाएं, जो त्वचा को मुलायम बनाएगा और मेकअप को लंबे समय तक रखने में मदद करेगा।
#2
बीबी क्रीम का करें इस्तेमाल
त्योहारों के लिए भारी फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बीबी क्रीम लगाना काफी है। यह हल्की होती है और त्वचा को प्राकृतिक दिखाती है।
बीबी क्रीम में सूरज की किरणों से बचाव का गुण भी होता है। इसे लगाने से आपका चेहरा निखरा हुआ और ताजगी भरा लगेगा। इससे मेकअप भी लंबे समय तक टिका रहता है और आपको भारी फाउंडेशन की चिंता नहीं रहती।
#3
आंखों को दें खास लुक
आंखों के लिए हल्की आईशैडो का इस्तेमाल करें और काजल से लाइन बनाएं। अगर आप चाहें तो आईलाइनर भी लगा सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा न करें ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे।
इसके अलावा पलकों पर मस्कारा लगाना न भूलें क्योंकि इससे आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक दिखेंगी।
अगर आप चाहें तो नकली पलकें भी लगा सकती हैं, जिससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत दिखेंगी।
#4
सही लिपस्टिक का चयन करें
लिपस्टिक का चयन करते समय अपने कपड़ों के रंग और डिजाइन का ध्यान रखें। अगर आप पारंपरिक कपड़े पहन रही हैं तो लाल या गुलाबी रंग की लिपस्टिक अच्छी लगेगी, वहीं आधुनिक कपड़ों के साथ हल्के रंग के शेड्स बेहतर दिखेंगे।
इसके अलावा लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर थोड़ा सा पाउडर लगाएं ताकि लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहे।
अगर आप चाहें तो लिपस्टिक के ऊपर चमकदार पदार्थ भी लगा सकती हैं, जिससे आपके होंठ और भी आकर्षक दिखेंगे।
#5
सेटिंग स्प्रे का करें इस्तेमाल
मेकअप करने के बाद उसे सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें। इससे आपका मेकअप पूरे दिन बना रहेगा और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सेटिंग स्प्रे त्वचा को नमी देता है और मेकअप को स्मूद बनाए रखता है।
इन सरल लेकिन प्रभावी टिप्स को अपनाकर आप अपने त्योहारों के मेकअप को निखरा हुआ और ताजगी भरा बना सकती हैं। इस तरह आप इस त्योहारों के मौसम सबसे खूबसूरत दिखेंगी।