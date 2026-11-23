ठंड के दौरान सुबह-सुबह इन पेय का करें सेवन, सेहत के लिए हैं फायदेमंद
क्या है खबर?
सुबह-सुबह गर्मागर्म पेय का सेवन करने से शरीर को काफी आराम मिल सकता है। खासतौर से ठंड के मौसम में यह एक अच्छा विकल्प है। हालांकि, कई लोग सुबह के समय चाय या कॉफी का सेवन करना पसंद करते हैं। इन पेय में कैफीन की अधिकता होती है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सेहतमंद पेय के बारे में बताते हैं, जो ठंड से बचाने के साथ-साथ स्वास्थ्यवर्धक भी हैं।
#1
बादाम का दूध
बादाम का दूध एक पौष्टिक और स्वादिष्ट पेय है, जो ठंड के मौसम में शरीर को गर्माहट दे सकता है।
इसे बनाने के लिए बादाम को रातभर पानी में भिगोकर सुबह छील लें, फिर इन्हें दूध में मिलाकर पीसें। इस मिश्रण को छानकर पीने से बादाम का दूध तैयार हो जाएगा।
इसमें विटामिन-E, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ त्वचा को भी स्वस्थ रखते हैं।
#2
हल्दी वाला दूध
हल्दी वाला दूध एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो सूजन कम करने और शरीर की सफाई करने वाले गुणों से भरपूर होता है।
इसे बनाने के लिए एक कप दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उबालें और इसमें शहद या गुड़ मिला लें।
यह पेय न केवल आपकी शरीर की सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि नींद को भी सुधारता है और शरीर को गर्माहट प्रदान करता है। इसके नियमित सेवन से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा।
#3
खजूर का दूध
खजूर का दूध एक पौष्टिक पेय है, जो ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को गर्माहट देता है।
इसे बनाने के लिए खजूर को रातभर पानी में भिगोकर सुबह छील लें, फिर इन्हें दूध में मिलाकर पीसें। इस मिश्रण को छानकर पीने से खजूर का दूध तैयार हो जाएगा।
इसमें प्राकृतिक मिठास होती है, जो ऊर्जा प्रदान करती है और फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारता है। इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो तनाव कम करते हैं।
#4
अदरक वाली चाय
अदरक वाली चाय एक गर्मागर्म पेय है, जो सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी उबालें, फिर उसमें चायपत्ती डालें और थोड़ी देर तक पकने दें। अब इसमें बारीक कटी अदरक डालें और मिठास के लिए चीनी मिलाएं।
यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें शरीर की सफाई करने वाले तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ करते हैं तथा शरीर की सुरक्षा को बढ़ाते हैं।