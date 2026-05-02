गर्मियों के दौरान खस से बने ये ठंडे पेय बुझाएंगे आपकी प्यास, देंगे भरपूर ताजगी

गर्मियों में हर किसी को ठंडक देने वाला पेय पीने का इंतजार रहता है। ऐसे में शरबत जैसे पेय सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इस दौरान खस का सेवन भी लोग बड़े ही चाव से करते हैं। खस की तासीर ठंडी होने के कारण यह गर्मी में शरीर को तुरंत ठंडक देता है और लू से भी बचाता है। इससे आप ये ठंडे पेय बनाकर पी सकते हैं, जिनकी रेसिपी बेहद सरल हैं।

#1 खस का शरबत सबसे पहले खस के बीज को रातभर के लिए पानी में भिगो दें। अब भीगे हुए खस के बीज को छानकर मिक्सी में पीसें, फिर इसे एक बर्तन में छानकर उसमें शहद मिलाएं। इसके बाद इसमें नींबू का रस और ठंडा पानी मिलाएं। यह पेय विटामिन-B, विटामिन-C, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस से भरपूर होता है, जो शरीर को ठंडा रखने के साथ-साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

#2 खस की लस्सी सबसे पहले एक मिक्सी के जार में एक चौथाई कप भीगे हुए खस के बीज, आधा कप ठंडा पानी और एक बड़ी चम्मच चीनी डालकर अच्छे से पीस लें। अब इसमें एक चौथाई कप दही, एक चुटकी इलायची पाउडर और थोड़ा-सा केसर डालकर इसे दोबारा पीसें। इसके बाद इस मिश्रण में बर्फ के टुकड़े डालकर इसे गिलास में परोसें। इस लस्सी का स्वाद आपको तरोताजा कर देगा और इसे पीने से पेट भी ठंडा रहेगा।

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#3 खस की शिकंजी सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप पानी के साथ 2 चम्मच चीनी मिलाकर इसे उबालें। जब चीनी घुल जाए तो गैस बंद करके पानी को ठंडा होने दें, फिर इसमें आधा कप नींबू का रस मिलाएं। अब इसमें एक चौथाई चम्मच काला नमक, एक चौथाई चम्मच भुना जीरा पाउडर और एक चौथाई चम्मच अदरक का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें एक चौथाई कप भीगे हुए खस के बीज डालें और इसे ठंडा-ठंडा परोसें।

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