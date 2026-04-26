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गर्मियों के दौरान लीची से बने इन 4 पेय से बुझाएं अपनी प्यास, मिलेगी भरपूर ताजगी
लीची से बने पेय

गर्मियों के दौरान लीची से बने इन 4 पेय से बुझाएं अपनी प्यास, मिलेगी भरपूर ताजगी

लेखन सयाली
Apr 26, 2026
07:05 pm
क्या है खबर?

गर्मियों के दौरान लीची का सेवन करना बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत होती हैं। इस फल का इस्तेमाल पेय में करने से न केवल इसका स्वाद बढ़ता है, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े फायदे भी मिलते हैं। आइए आज हम आपको लीची से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों में आपको ताजगी का एहसास दिलाने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकते हैं।

#1

लीची और पुदीने का शरबत

लीची और पुदीने का शरबत बनाना काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले कुछ लीचियों को छीलकर उनका गूदा निकाल लें, फिर इसे मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। अब एक गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें, इसके ऊपर पुदीने के कुछ पत्ते रखें। फिर इसमें पिसी हुई लीची का गूदा डालें और ऊपर से सोडा पानी डालें। यह शरबत न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि ताजगी भी प्रदान करता है।

#2

लीची और नारियल पानी का पेय

लीची और नारियल पानी का पेय एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले कुछ लीचियों को छीलकर उनका गूदा निकाल लें, फिर इसे मिक्सर में पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब एक बड़े गिलास में इस पेस्ट को डालें और ऊपर से ताजा नारियल पानी डालें। अंत में इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह पेय स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।

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#3

लीची और आम का शरबत

लीची और आम का शरबत गर्मियों के लिए आदर्श है। इसके लिए सबसे पहले कुछ आमों को छीलकर उनके गूदे को निकाल लें, फिर इसे मिक्सर में पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब एक बड़े गिलास में इस पेस्ट को डालें और ऊपर से ठंडा पानी या सोडा पानी डालें। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और परोसें। यह शरबत न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि विटामिन-C से भरपूर भी है।

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#4

लीची और गुलाब का पेय

लीची और गुलाब का पेय बनाने के लिए सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में उबालें और ठंडा होने दें, फिर इसमें चीनी मिलाकर इसका सिरप बना लें। अब एक बड़े गिलास में इस सिरप को डालें और ऊपर से ठंडा पानी या सोडा पानी डालें। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और परोसें। यह पेय न केवल सुगंधित है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है।

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