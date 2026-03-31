गर्मियों के दौरान स्वादिष्ट बेल फल से बनाएं ये 5 व्यंजन, मिलेगी ठंडक और ताजगी

गर्मियों में बेल फल का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह न केवल ताजगी देता है, बल्कि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। आइए आज हम आपको बेल से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ताजगी भी प्रदान करते हैं। इन व्यंजनों को आप अपने घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इन्हें खान-पान में जोड़ने से गर्मी से राहत मिलेगी।

#1 बेल का रायता बेल का रायता एक बेहतरीन साइड डिश हो सकती है, जिसे आप किसी भी मुख्य भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए दही को अच्छे से फेंट लें, फिर उसमें बेल का गूदा मिलाएं। अब इसमें भुना जीरा पाउडर, नमक, काला नमक और थोड़ी-सी बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां डालें। इसे अच्छे से मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है।

#2 बेल का अचार अगर आप अचार पसंद करते हैं तो बेल का अचार जरूर आजमाएं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेल को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इन टुकड़ों को धूप में सुखा लें। अब सरसों का तेल गर्म करके उसमें मेथी दाना, सौंफ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं। सूखे बेल के टुकड़ों को इस मसाले वाले तेल में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे कुछ दिनों तक धूप में रखें और फिर खाएं।

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#3 बेल का शरबत बेल का शरबत एक बहुत ही लोकप्रिय पेय है, जो गर्मियों में खासतौर पर पिया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेल को काटकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इस गूदे को पानी में मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें। अब इसमें चीनी, नींबू का रस और थोड़ा-सा काला नमक डालें। इसे अच्छे से मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह शरबत पेट की समस्याओं से राहत दिलाता है और शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है।

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#4 बेल की चटनी बेल की चटनी एक अनोखा विकल्प हो सकता है, जो आपके स्नैक टाइम को खास बना देगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेल के गूदे को मिक्सी में पीस लें। उसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर फिर से पीसें। अब इस मिश्रण को एक पैन में डालकर थोड़ा-सा पकाएं और उसमें नींबू का रस मिलाएं और इसे परोसें। यह चटनी समोसा या कचौड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है।