मानसून में मधुमेह रोगी ऐसे रखें पैरों का ध्यान

मानसून में मधुमेह रोगी इस तरह से रखें अपने पैरों का ध्यान

लेखन अंजली 10:28 am Jul 07, 202610:28 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान अधिक नमी के कारण मधुमेह रोगियों को पैरों की देखभाल करने में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल, नमी के कारण पैरों में फंगल संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए गंभीर हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान अपने पैरों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं।