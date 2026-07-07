मानसून में मधुमेह रोगी इस तरह से रखें अपने पैरों का ध्यान
क्या है खबर?
मानसून के दौरान अधिक नमी के कारण मधुमेह रोगियों को पैरों की देखभाल करने में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल, नमी के कारण पैरों में फंगल संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए गंभीर हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान अपने पैरों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं।
#1
रोजाना धोएं और सुखाएं
मानसून के दौरान रोजाना अपने पैरों को हल्के साबुन और पानी से धोएं। इसके बाद उन्हें अच्छी तरह से पोंछकर सुखाना न भूलें क्योंकि गीले पैर फंगल संक्रमण का कारण बन सकते हैं, खासतौर से अंगूठे के बीच का हिस्सा सूखा होना चाहिए। आप चाहें तो इस काम के लिए मुलायम तौलिए या सोखने वाले पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके पैरों को स्वस्थ रखने में मदद करेगा।
#2
नाखूनों को ठीक से काटें
नाखूनों को ठीक से काटना भी जरूरी है। नाखूनों को ज्यादा छोटा न करें क्योंकि इससे उन पर दबाव पड़ता है, जिससे दर्द और सूजन हो सकती है। इसलिए उन्हें इस तरह से काटें कि वे थोड़े लंबे रहें। इसके अलावा अपने पैरों के नाखूनों को काटते समय ध्यान रखें कि आप उन्हें ज्यादा गहरा न काटें क्योंकि इससे नाखूनों की जड़ें खुल सकती हैं और दर्द हो सकता है।
#3
संक्रमण से बचाने वाला पाउडर लगाएं
अपने पैरों को धोने के बाद उन पर संक्रमण से बचाने वाला पाउडर लगाएं। यह फंगल संक्रमण से बचाने में मदद करता है, खासकर अगर आपके पैर पसीने वाले होते हैं तो यह पाउडर अधिक प्रभावी होता है। इसके अलावा अगर आपके पैरों में हल्की खुजली हो रही है तो भी इस पाउडर का इस्तेमाल करें। यह पाउडर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा।
#4
सही जूते चुनें
मानसून के दौरान ऐसे जूते चुनें, जो पानी को अंदर न आने दें और हवा पास होने दें। चमड़े या जलरोधक जूते अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा पैरों को पसीने से बचाने के लिए सूती मोजे पहनें और समय-समय पर उन्हें बदलते रहें। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके जूते सही फिटिंग के हों ताकि पैरों को कोई दबाव न पड़े।
#5
पैरों की नियमित जांच करें
अपने पैरों की नियमित जांच करना न भूलें। किसी भी प्रकार की सूजन, लालिमा या घाव को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मधुमेह रोगियों को अपने पैरों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे फंगल संक्रमण और अन्य समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इन सरल और प्रभावी तरीकों से आप मानसून के दौरान अपने पैरों को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं।