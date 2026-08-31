बाढ़ के दौरान इन 5 तरीकों से सुरक्षित रखें महत्वपूर्ण दस्तावेज, नहीं होंगे खराब

दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है उन्हें प्लास्टिक बैग में रखना।

इसके लिए आप फाइल कवर या प्लास्टिक फोल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दस्तावेज पानी से बचेंगे और खराब नहीं होंगे। आप चाहें तो इन प्लास्टिक बैग्स को किसी ऊंची जगह पर रख सकते हैं, ताकि बाढ़ का पानी उन तक न पहुंच सके।

यह तरीका छोटे-मोटे कागजातों के लिए बहुत ही कारगर है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।