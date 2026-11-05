दिवाली के दौरान इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, रहेंगे सुरक्षित

दिवाली पर बुजुर्गों का ध्यान रखना भी जरूरी है क्योंकि वे पटाखों की आवाज से ज्यादा डर सकते हैं।

इसके अलावा पटाखों से निकलने वाला धुआं भी उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है।

बेहतर होगा कि आप अपने बुजुर्गों को पटाखों के शोर से दूर रखें और अगर वे किसी आयोजन में जा रहे हैं तो उन्हें कान के लिए इयरप्लग दें और आयोजन के बाद घर लौटते समय उनके चेहरे को मास्क से ढक दें।