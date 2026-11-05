दिवाली के दौरान इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, रहेंगे सुरक्षित
क्या है खबर?
दिवाली रोशनी का त्योहार है और इस मौके पर हर घर को सजाया जाता है। हालांकि, इस दौरान कई छोटी-छोटी चीजें बड़ी समस्या का कारण बन सकती हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों को इनसे विशेष रूप से खतरा होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिनकी मदद से आप दिवाली पर अपने बच्चों, पालतू जानवरों और बुजुर्गों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
बच्चों को पटाखों से दूर रखें
दिवाली पर पटाखों का जलाना आम बात है, लेकिन इससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। दरअसल, पटाखों से निकलने वाले धुएं से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
इसके अलावा पटाखों की तेज आवाज से भी बच्चों को डर लग सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों को पटाखे जलाने से रोकें और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोई अन्य उपाय अपनाएं।
#2
बुजुर्गों का रखें ख्याल
दिवाली पर बुजुर्गों का ध्यान रखना भी जरूरी है क्योंकि वे पटाखों की आवाज से ज्यादा डर सकते हैं।
इसके अलावा पटाखों से निकलने वाला धुआं भी उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
बेहतर होगा कि आप अपने बुजुर्गों को पटाखों के शोर से दूर रखें और अगर वे किसी आयोजन में जा रहे हैं तो उन्हें कान के लिए इयरप्लग दें और आयोजन के बाद घर लौटते समय उनके चेहरे को मास्क से ढक दें।
#3
पालतू जानवरों के लिए बनाएं अलग कमरा
दिवाली पर पालतू जानवरों को भी पटाखों से दूर रखना जरूरी है क्योंकि उनके दिमाग पर भी इनका बुरा असर पड़ता है।
इसके लिए अपने पालतू जानवरों के लिए एक अलग कमरा बनाएं, जहां आप पटाखे न जलाएं। इस कमरे में पालतू जानवरों के लिए पानी, खाना और खिलौने रखें ताकि वे अकेलेपन का एहसास न करें।
इसके अलावा इस कमरे की खिड़कियों को भी बंद रखें ताकि धुआं न जाए।
#4
पटाखों को सुरक्षित तरीके से जलाएं
अगर आप दिवाली पर पटाखे जलाने के शौकीन हैं तो उन्हें सुरक्षित तरीके से जलाएं।
उदाहरण के लिए, पटाखों को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें और उन्हें जलाने से पहले सभी सुरक्षा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
इसके अलावा पटाखे जलाने के दौरान पानी की बोतल अपने पास रखें और किसी बड़े व्यक्ति की निगरानी में ही बच्चों को पटाखे जलाने दें।
#5
बिजली की लाइट्स का करें उपयोग
आमतौर पर दिवाली पर दीयों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल बाजार में कई ऐसी बिजली की लाइट्स उपलब्ध हैं, जिनसे आपका घर भी खूबसूरत लगेगा और आप सुरक्षित भी रहेंगे।
इन लाइट्स को जलाने से पहले इनसे जुड़ी सभी सुरक्षा नियमों को ध्यान से पढ़ें ताकि इनके इस्तेमाल से कोई दुर्घटना न हो।
इसके अलावा इन लाइट्स को जलाने के बाद घर में कोई भी ज्वलनशील चीज न रखें।