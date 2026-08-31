बारिश के कारण बालकनी बन सकती है जानलेवा, खुद को ऐसे बचाए रखें
क्या है खबर?
बरसात के मौसम में बालकनी का मजा कभी-कभी खतरनाक हो सकता है। बारिश के दौरान बालकनी पर फिसलन और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बालकनी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाना अहम है। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपनी बालकनी को बारिश के दौरान सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें।
#1
बालकनी की सफाई करें
बरसात के समय बालकनी में गंदगी और कचरा जमा हो सकता है, जिससे पानी जमने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नियमित रूप से बालकनी की सफाई करना जरूरी है। इसके लिए बालकनी को झाड़ू और पोछा लगाकर साफ करें।
इसके अलावा बालकनी में मौजूद पौधों की मिट्टी को भी साफ करें ताकि पानी आसानी से बह सके और पानी जमा होने से बच सके।
#2
फर्नीचर को सुरक्षित रखें
बारिश के दौरान बालकनी पर रखा फर्नीचर भी खतरे का कारण बन सकता है। लकड़ी का फर्नीचर पानी सोख लेता है जिससे वह खराब हो सकता है और धातु का फर्नीचर जंग लग सकता है।
इसलिए बेहतर होगा कि बारिश के मौसम में अपने फर्नीचर को किसी सुरक्षित जगह पर रखें या उन पर पानी से बचाने वाला कवर डालें।
#3
बिजली के उपकरणों का ध्यान रखें
यदि आपकी बालकनी पर बिजली के उपकरण लगे हुए हैं, तो बारिश के दौरान इनका इस्तेमाल न करें क्योंकि पानी से ये खराब हो सकते हैं और करंट लगने का खतरा रहता है।
अगर रात के समय रोशनी की जरूरत हो तो बैटरी से चलने वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा पंखे और दूसरे उपकरणों का स्विच बंद कर दें ताकि कोई दुर्घटना न हो।
#4
पौधों की देखभाल करें
बारिश के मौसम में पौधों को अधिक पानी देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि अधिक पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं।
इसके अलावा पौधों की मिट्टी को भी जांचें कि उसमें पानी जमा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा हो तो मिट्टी को थोड़ा हल्का करें ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।
इसके साथ ही पौधों को बालकनी की दीवारों से दूर रखें ताकि बारिश का पानी उन पर न गिरे।
#5
ग्रिल्स और रेलिंग्स पर ध्यान दें
बालकनी की ग्रिल्स और रेलिंग्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी सुरक्षा करती हैं। बारिश के दौरान इन पर जंग लग सकता है इसलिए इन्हें समय-समय पर जांचते रहें और जरूरत पड़ने पर रंग करवा लें।
इसके अलावा अगर आपकी रेलिंग्स पुरानी हो चुकी हों तो उन्हें बदल दें। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और बारिश का पानी भी आसानी से बह सकता है।