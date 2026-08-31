बारिश के कारण बालकनी बन सकती है जानलेवा, खुद को ऐसे बचाए रखें

बारिश के मौसम में पौधों को अधिक पानी देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि अधिक पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं।

इसके अलावा पौधों की मिट्टी को भी जांचें कि उसमें पानी जमा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा हो तो मिट्टी को थोड़ा हल्का करें ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।

इसके साथ ही पौधों को बालकनी की दीवारों से दूर रखें ताकि बारिश का पानी उन पर न गिरे।