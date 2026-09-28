पैरों की मजबूती के लिए फायदेमंद है डक वॉक, जानिए इसे करने का तरीका

डक वॉक करते समय सही तरीके से खड़े रहना बहुत जरूरी है। अपने कंधों को सीधा रखें और सिर को ऊपर उठाकर रखें।

इससे पीठ सीधी रहेगी और कोई तनाव नहीं आएगा। सही तरीके से खड़े रहने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और एक्सरसाइज करते समय आरामदायक महसूस होगा।

सही तरीके से खड़े रहने से मांसपेशियों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे पैर जल्दी मजबूत होंगे। ध्यान रखें कि आप संतुलन बनाए रखें और किसी भी तरह का झटका न आए।