दुबई की यात्रा पर जाने वाले भारतीय पर्यटक इन 5 बातों का रखें ध्यान

दुबई एक ऐसा शहर है, जो अपनी आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है। यहां के बाजारों में आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन खरीदारी करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। भारतीय पर्यटकों के लिए यहां की खरीदारी का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जो आपकी खरीदारी को आसान और मजेदार बना सकते हैं।

#1 स्थानीय मुद्रा का ज्ञान रखें दुबई में खरीदारी करने से पहले स्थानीय मुद्रा 'दिरहम' के बारे में जान लें। 1 भारतीय रुपया लगभग 0.5 दिरहम के बराबर होता है। यहां के बाजारों में नकद का चलन ज्यादा होता है, इसलिए अपने पास पर्याप्त नकद रखें। क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग कम करें क्योंकि कुछ दुकानों में ये स्वीकार नहीं किए जाते। इसके अलावा मुद्रा विनिमय केंद्रों पर नजर रखें ताकि आपको सही दर मिल सके।

#2 मोलभाव करना न भूलें दुबई के बाजारों में मोलभाव करना एक आम बात है, खासकर जब आप परंपरागत बाजारों में खरीदारी कर रहे हों तो हमेशा कीमत पर बातचीत करें। दुकानदार अक्सर शुरुआती कीमत में कमी करने को तैयार रहते हैं इसलिए थोड़ी बातचीत करने पर आप अच्छे दाम पर सामान खरीद सकते हैं। इससे आपका अनुभव और भी मजेदार हो जाएगा और आप अपने बजट में रहकर अधिक चीजें खरीद सकेंगे।

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#3 समय का ध्यान रखें दुबई में गर्मियों का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सुबह या शाम के समय खरीदारी करना बेहतर होता है। दिन के समय धूप तेज होने के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कई बाजार वातानुकूलित होते हैं, जिससे वहां का माहौल ठंडा रहता है। अगर आप दिन में खरीदारी कर रहे हैं तो पानी पीते रहें और शरीर में पानी की कमी न होने दें ताकि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या न हो।

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#4 स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें दुबई एक इस्लामिक देश है, इसलिए यहां की संस्कृति का सम्मान करना जरूरी है। खरीदारी करते समय शिष्टाचार बनाए रखें और महिलाओं को खासतौर से सम्मान दें। सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अशिष्टता से बचें। इसके अलावा अगर आप किसी स्थानीय व्यक्ति से बात कर रहे हों तो उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखें ताकि आपकी यात्रा सुखद बनी रहे।