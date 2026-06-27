होंठों का रूखा होना हो सकता है गंभीर समस्या, जानें इसके कारण

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मौसम के बदलाव

मौसम के बदलाव भी होंठों के रूखे होने का एक अहम कारण हो सकते हैं। ठंडे मौसम या तेज हवा से आपके होंठ सूख जाते हैं क्योंकि इनका बाहरी परत नाजुक होती है और आसानी से प्रभावित होती है। इस समस्या से बचाव के लिए आप अपने होंठों को नमी देने वाले लिप बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा घर के अंदर भी नमी बनाए रखने के लिए हवा में नमी बनाए रखने वाले उपकरण का उपयोग करें।