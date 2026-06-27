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होंठों का रूखा होना हो सकता है गंभीर समस्या, जानें इसके कारण
होंठों का रूखा होने के कारण

होंठों का रूखा होना हो सकता है गंभीर समस्या, जानें इसके कारण

लेखन अंजली
Jun 27, 2026
03:32 pm
क्या है खबर?

होंठों का रूखा होना एक आम समस्या है, जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, यह समस्या त्वचा की देखभाल में लापरवाही या गलत उत्पादों के इस्तेमाल का संकेत दे सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ मुख्य कारण बताएंगे, जिनसे आपके होंठ रूखे हो सकते हैं। इन कारणों को जानकर आप अपनी त्वचा की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

#1

पानी की कमी

होंठों का रूखा होना पानी की कमी का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे होंठ सूख जाते हैं। इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा फलों और सब्जियों का सेवन भी बढ़ाएं, जो प्राकृतिक रूप से नमी प्रदान कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में पानी की मात्रा संतुलित रहेगी।

#2

मौसम के बदलाव

मौसम के बदलाव भी होंठों के रूखे होने का एक अहम कारण हो सकते हैं। ठंडे मौसम या तेज हवा से आपके होंठ सूख जाते हैं क्योंकि इनका बाहरी परत नाजुक होती है और आसानी से प्रभावित होती है। इस समस्या से बचाव के लिए आप अपने होंठों को नमी देने वाले लिप बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा घर के अंदर भी नमी बनाए रखने के लिए हवा में नमी बनाए रखने वाले उपकरण का उपयोग करें।

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#3

मुंह से सांस लेना

मुंह से सांस लेना भी होंठों के रूखे होने का एक कारण हो सकता है। जब आप नाक बंद होने के कारण मुंह से सांस लेते हैं तो हवा सीधी आपके होंठों पर पड़ती है, जिससे वे सूख जाते हैं। इस समस्या से बचाव के लिए नाक बंद होने पर डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही इलाज मिल सके। इसके अलावा दिन में कई बार पानी पीते रहें और नमी देने वाले लिप बाम का इस्तेमाल करें।

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#4

गलत लिप केयर उत्पादों का इस्तेमाल

गलत लिप केयर उत्पादों का इस्तेमाल भी होंठों की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ लिप बाम या लिपस्टिक में ऐसे तत्व होते हैं, जो आपके होंठों को और ज्यादा सूखा सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे उत्पाद चुनें, जिनमें प्राकृतिक तत्व हों और जो आपके होंठों को नमी प्रदान करें। इसके अलावा घर पर बने प्राकृतिक उपाय जैसे शहद या नारियल तेल का उपयोग भी करें, जो आपके होंठों को नमी प्रदान करेंगे।

#5

धूम्रपान करना

धूम्रपान करना न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि यह आपके होंठों को भी प्रभावित करता है। धूम्रपान से आपके होंठ सूखे और काले हो सकते हैं। इसलिए अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ने की कोशिश करें या कम करें। इन कारणों को जानकर आप अपनी त्वचा की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

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