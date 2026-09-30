सर्दियों में कपड़े सुखाना हो गया है मुश्किल? जानिए इससे जुड़ी 5 असरदार टिप्स
क्या है खबर?
सर्दियों में कपड़े सुखाना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है क्योंकि ठंडी हवा और कम धूप के कारण कपड़े धीरे-धीरे सूखते हैं। इससे न केवल समय बर्बाद होता है बल्कि कपड़ों में अजीब सी महक भी आने लगती है। इस लेख में हम कुछ ऐसे उपाय साझा करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में भी अपने कपड़ों को तेजी से सुखा सकते हैं और उन्हें ताजा रख सकते हैं।
#1
कपड़ों को सही तरीके से निचोड़ें
कपड़े धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह निचोड़ लेना बहुत जरूरी है। इससे पानी का भार कम हो जाता है और कपड़े जल्दी सूखते हैं। आप इसे मशीन में घुमाकर या हाथों से हल्का दबाकर कर सकते हैं।
ध्यान दें कि कपड़ों को ज्यादा निचोड़ें नहीं क्योंकि इससे उनके कपड़े को नुकसान पहुंच सकता है। सही तरीका अपनाने से कपड़े साफ और ताजे बने रहते हैं।
#2
हुक्स का करें इस्तेमाल
हुक्स का इस्तेमाल करके आप अपने कपड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं।
इन्हें दरवाजों या दीवारों पर लगाकर आप अलग-अलग आकार और साइज के कपड़े टांग सकते हैं। इससे हवा चारों ओर घूम सकती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं।
आप हुक्स का इस्तेमाल बाल्टी, हैंगर या अलमारी के अंदर भी कर सकते हैं। इससे न केवल आपका काम आसान होगा बल्कि कपड़े भी ताजे और साफ बने रहेंगे।
#3
पंखे का करें सहारा
अगर धूप न निकल रही हो तो पंखे का सहारा लें। पंखे की तेज हवा से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और उनमें कोई अजीब सी महक नहीं आती।
आप इसे अपने बाल्टी या किसी खुली जगह पर रखकर चला सकते हैं ताकि हवा चारों ओर घूम सके।
इस तरीके से कपड़े ताजे और साफ बने रहते हैं। इसके अलावा आप पंखे की मदद से गीले कपड़ों को जल्दी सुखा सकते हैं।
#4
हीटर का करें उपयोग
अगर आपके पास हीटर हो तो उसका उपयोग करके भी आप कपड़ों को जल्दी सुखा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि कपड़े हीटर के बहुत करीब न हों क्योंकि इससे वे जल सकते हैं।
कपड़ों को हीटर के सामने एक-दो मीटर की दूरी पर टांगें ताकि गर्म हवा चारों ओर घूम सके और कपड़े अच्छे से सूख जाएं। इस तरीके से कपड़े ताजे और साफ बने रहते हैं।
#5
बाथरूम का करें इस्तेमाल
बाथरूम का इस्तेमाल करके भी आप अपने गीले कपड़ों को सुखा सकते हैं। बस बाथरूम की टोंट चालू रखकर उसमें भाप बनाएं और फिर गीले कपड़ों को टांग दें। इससे भाप कपड़ों में मौजूद नमी को अवशोषित कर लेगी और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे।
इस तरीके से न केवल आपका काम आसान होगा बल्कि कपड़े भी ताजे और साफ बने रहेंगे। इन सरल और प्रभावी उपायों को अपनाकर आप सर्दियों में भी अपने कपड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं।