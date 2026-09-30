सर्दियों में कपड़े सुखाना हो गया है मुश्किल? जानिए इससे जुड़ी 5 असरदार टिप्स

बाथरूम का इस्तेमाल करके भी आप अपने गीले कपड़ों को सुखा सकते हैं। बस बाथरूम की टोंट चालू रखकर उसमें भाप बनाएं और फिर गीले कपड़ों को टांग दें। इससे भाप कपड़ों में मौजूद नमी को अवशोषित कर लेगी और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे।

इस तरीके से न केवल आपका काम आसान होगा बल्कि कपड़े भी ताजे और साफ बने रहेंगे। इन सरल और प्रभावी उपायों को अपनाकर आप सर्दियों में भी अपने कपड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं।