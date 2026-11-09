सर्दियों में त्वचा का रूखा होना बन सकता है समस्या, हाथों और पैरों को रखें सुरक्षित

सर्दियों में कपड़े चुनते समय ध्यान दें कि वे मुलायम हों और त्वचा पर कोई खरोंच न करें।

ऊन या कठोर कपड़ों से बचें क्योंकि ये त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और रूखेपन की समस्या को बढ़ा सकते हैं।

सूती या फ्लीस जैसे मुलायम कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये न केवल आरामदायक होते हैं बल्कि त्वचा को भी नुकसान नहीं पहुंचाते।

इसके अलावा मुलायम कपड़े पहनने से आप ठंड से भी सुरक्षित रहते हैं।