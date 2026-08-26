अपराजिता फूल की चाय का सेवन है सेहत के लिए लाभदायक, जानिए इसके 5 फायदे

अपराजिता की चाय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में असरदार होती है। इसमें मौजूद तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत बनाते हैं।

यह चाय शरीर की सफेद रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करके संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है।

इसके अलावा इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इस चाय का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है।