अपराजिता फूल की चाय का सेवन है सेहत के लिए लाभदायक, जानिए इसके 5 फायदे
क्या है खबर?
अपराजिता फूल को शंखपुष्पि के नाम से भी जाना जाता है। यह एक औषधीय पौधा है, जो अपने नीले और सफेद रंग के फूलों के लिए पहचाना जाता है। इस पौधे की जड़, पत्तियां और फूल सभी का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। अपराजिता की चाय एक लोकप्रिय पेय है, जो कई सेहत लाभ प्रदान कर सकती है। आइए अपराजिता की चाय के फायदे जानते हैं।
#1
मानसिक सेहत के लिए है फायदेमंद
अपराजिता की चाय का सेवन मानसिक सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह चाय तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा यह चाय याददाश्त बढ़ाने में भी सहायक है। अपराजिता में मौजूद तत्व दिमाग की कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं और मानसिक थकान को दूर करते हैं।
नियमित रूप से इस चाय का सेवन करने से दिमागी स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है।
#2
पाचन क्रिया को सुधारने में है मददगार
अपराजिता की चाय पाचन क्रिया के लिए भी लाभकारी होती है। यह चाय पेट की एसिडिटी को संतुलित करके पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करती है।
इसके अलावा यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक है। अपराजिता की चाय का सेवन करने से पेट की सूजन भी कम होती है और पेट की मांसपेशियों में आराम मिलता है।
नियमित रूप से इस चाय का सेवन करने से पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है।
#3
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में है कारगर
अपराजिता की चाय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में असरदार होती है। इसमें मौजूद तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत बनाते हैं।
यह चाय शरीर की सफेद रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करके संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है।
इसके अलावा इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इस चाय का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है।
#4
त्वचा की समस्याओं को कर सकती है दूर
अपराजिता की चाय त्वचा की समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। इसमें मौजूद तत्व त्वचा की कोशिकाओं को फिर से जीवित करते हैं जिससे त्वचा खिली-खिली रहती है।
इसके अलावा यह चाय मुंहासों और झुर्रियों जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी सहायक होती है। इसमें मौजूद सूजन कम करने वाले गुण त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।
नियमित रूप से इस चाय का सेवन करने से त्वचा में निखार आता है।
#5
नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में है सहायक
अपराजिता की चाय नींद की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को आराम देते हैं जिससे गहरी नींद आती है।
यह चाय सोने-जागने के चक्र को नियमित रखती है जिससे नींद बेहतर होती है।
इसके अलावा अपराजिता की चाय तनाव कम करके मन को शांति प्रदान करती है जिससे नींद में सुधार होता है। नियमित रूप से इस चाय का सेवन करने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है।