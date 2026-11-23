सर्दियों में गर्म पानी पीने के फायदे

सर्दियों में रोजाना एक गिलास गर्म पानी पीने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे

लेखन अंजली 06:30 pm Nov 23, 202606:30 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में शरीर को गर्माहट देने के लिए गर्म पानी का सेवन फायदेमंद है। यह न केवल शरीर को अंदर से गर्म रखता है, बल्कि कई सेहत से जुड़े फायदे भी देता है। गर्म पानी पीने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और यह शरीर को साफ करने में मदद करता है। इसके अलावा गर्म पानी पीने से त्वचा पर निखार आता है और इसे नम बनाए रखने में भी मददगार है। आइए गर्म पानी पीने के फायदे जानें।