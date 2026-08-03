मानसून के दौरान रोजाना पिएं तुलसी की चाय, मिलेंगे ये फायदे

तुलसी की चाय का सेवन पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो पेट की प्रक्रिया को आराम दे सकते हैं।

यह चाय कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है।

इसके अलावा यह चाय पाचन के लिए जरूरी तत्वों के उत्पादन को बढ़ाकर पेट की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में भी सहायक है। इससे पेट की समस्याओं से राहत मिलती है और पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है।