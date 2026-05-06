रात में सोने से पहले पीएं ये स्वास्थ्यवर्धक पेय, जल्द आएगी नींद

अच्छी नींद के लिए सही दिनचर्या और खान-पान बहुत जरूरी है। अगर आप रात में सोने से पहले कुछ स्वास्थ्यवर्धक पेय पीते हैं, तो इससे आपकी नींद जल्दी आएगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे पेय के बारे में बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं और आपको जल्दी नींद दिलाने में मदद करेंगे।

#1 दूध और हल्दी का मिश्रण दूध और हल्दी का मिश्रण एक पुराना और असरदार घरेलू उपाय है, जो आपकी नींद को बेहतर बना सकता है। गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पीने से शरीर को आराम मिलता है और नींद जल्दी आती है। हल्दी में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर को शांत करते हैं और नींद को बढ़ावा देते हैं। इस मिश्रण का नियमित सेवन करने से आप तरोताजा महसूस करेंगे और अच्छी नींद आएगी।

#2 तुलसी का काढ़ा तुलसी का काढ़ा भी नींद लाने में मदद कर सकता है। एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डालें और उसे अच्छे से उबालें। जब पानी आधा हो जाए तो इसमें थोड़ा शहद मिलाकर पीएं। तुलसी में मौजूद तत्व तनाव कम करने में मदद करते हैं और नींद को बढ़ावा देते हैं। यह काढ़ा न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि आपके शरीर को साफ करने में भी मदद करता है।

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#3 बादाम का दूध बादाम का दूध भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बादाम में मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों को आराम देता है और नींद को बढ़ावा देता है। रात में सोने से पहले एक गिलास बादाम का दूध पीने से आपका शरीर शांत होता है और अच्छी नींद आती है। यह पेय न केवल पौष्टिक होता है, बल्कि इसमें मौजूद तत्व आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

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