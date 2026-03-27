गर्मी से राहत दिलाएंगी ये 5 विदेशी कोल्ड कॉफी, पी कर मन हो जाएगा तृप्त

गर्मियों में ठंडी-ठंडी कॉफी पीने का मजा ही कुछ अलग है। यह न केवल ताजगी देती है, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोल्ड कॉफी के शौकीन हैं और नए-नए स्वाद आजमाना पसंद करते हैं तो यह लेख आपके लिए ही है। आज हम आपको दुनियाभर में बनाई जाने वाली 5 कोल्ड कॉफी की रेसिपी बताने वाले हैं, जिनको घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है।

#1 तुर्की कॉफी तुर्की कॉफी एक पारंपरिक पेय है, जो तुर्की में बहुत लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कॉफी के बीजों को बारीक पीस लें। इसके बाद एक छोटे बर्तन में पानी, चीनी और कॉफी पाउडर डालकर धीमी आंच पर उबालें। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे कप में डालें और ऊपर से थोड़ा-सा दालचीनी पाउडर छिड़कें। इसे ठंडा हो जाने दें और ऊपर से बर्फ डालकर इसका आनंद लें।

#2 ग्रीक फ्रेपे कॉफी ग्रीक फ्रेपे कॉफी एक झटपट बनने वाला पेय है, जिसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक जार में ठंडा पानी, क्रीम, चीनी और इंस्टेंट कॉफी पाउडर डालकर अच्छी तरह फेंट लें। जब तक मिश्रण झागदार न हो जाए तब तक उसे मिलाते रहें। अब इसे एक लंबे गिलास में डालें और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह पेय गर्मियों में पीने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

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#3 फिलिपिनो कॉफी फिलिपिनो कॉफी को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में नारियल का दूध गर्म करें, फिर उसमें शक्कर मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसमें इंस्टेंट कॉफी पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर इसे एक गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ा-सा नारियल का दूध डालें। आप इसे ज्यादा ठंडा बनाने के लिए इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं। यह पेय आपको ताजगी भी प्रदान करेगा।

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#4 वियतनामी कॉफी वियतनामी कॉफी दुनियाभर में मशहूर हो गई है, जो आसानी से बन भी जाती है। यह एक गाढ़ी, मीठी और मलाईदार आइस्ड कॉफी होती है, जिसे वियतनाम में बनाया गया था। इसके लिए एक गिलास में 2-3 बड़े चम्मच गाढ़ा दूध डालें। अब फिन फिल्टर को कांच के ऊपर रखें और कॉफी पाउडर को फिल्टर में डालें। इसमें थोड़ा गर्म पानी डालें और अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद इसे ठंडा होने दें और आनंद लेकर पिएं।