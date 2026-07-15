मानसून के दौरान रोजाना पिएं ये 5 हर्बल चाय, स्वास्थ्य पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव
क्या है खबर?
मानसून के दौरान नमी और उमस के कारण कई बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं, जो शरीर को बीमारियों का घर बना सकते हैं। इस मौसम में संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, अगर आप कुछ स्वास्थ्यवर्धक आदतों को अपनाते हैं तो इनसे सुरक्षित रह सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे हर्बल चाय के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन मानसून के दौरान स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
#1
तुलसी की चाय
तुलसी की चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से हानिकारक चीजों को बाहर निकालने में मदद करते हैं।
यह चाय शरीर की सुरक्षा को बढ़ाने में भी मदद करती है और मानसून के दौरान होने वाले संक्रमणों से बचाने में असरदार है।
इसके अलावा तुलसी की चाय का सेवन तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है।
इसे बनाने के लिए कुछ तुलसी की पत्तियों को पानी में डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पिएं।
#2
अदरक की चाय
अदरक की चाय में ऐसे गुण होते हैं, जो गले की खराश और सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं से राहत दिला सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अदरक की चाय पाचन क्रिया को बढ़ावा देने का काम करती है। इसमें मौजूद कड़वे तत्व भूख बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं।
इसे बनाने के लिए पानी में अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें एक चम्मच चीनी मिलाएं। अब इसे छानकर पिएं।
#3
पुदीने की चाय
पुदीने की चाय में मौजूद तत्व पेट की गैस को बाहर निकालने और पेट की मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकते हैं।
यह चाय पाचन क्रिया में सुधार लाने के साथ-साथ भूख को बढ़ाने में भी मददगार है। इसमें ऐसे गुण भी होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसे बनाने के लिए पानी में पुदीने की पत्तियां डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पिएं।
#4
दालचीनी की चाय
दालचीनी की चाय का सेवन शरीर की सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है और मानसून के दौरान होने वाले संक्रमणों से बचाव कर सकता है।
दालचीनी में ऐसे गुण होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद कड़वा तत्व भूख बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं।
इसे बनाने के लिए पानी में दालचीनी डालकर उबालें, फिर इसमें थोड़ा दूध और चीनी मिलाकर इसे छानकर पिएं।
#5
कैमोमाइल चाय
कैमोमाइल चाय में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर से हानिकारक चीजों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं।
इसमें ऐसे गुण भी होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। कैमोमाइल चाय का सेवन तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है।
इसे बनाने के लिए पानी में कैमोमाइल डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पिएं।