मानसून के दौरान रोजाना पिएं ये 5 हर्बल चाय, स्वास्थ्य पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव

तुलसी की चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से हानिकारक चीजों को बाहर निकालने में मदद करते हैं।

यह चाय शरीर की सुरक्षा को बढ़ाने में भी मदद करती है और मानसून के दौरान होने वाले संक्रमणों से बचाने में असरदार है।

इसके अलावा तुलसी की चाय का सेवन तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है।

इसे बनाने के लिए कुछ तुलसी की पत्तियों को पानी में डालकर उबालें, फिर इसे छानकर पिएं।