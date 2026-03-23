गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने के लिए ORS के बजाय करें इन पेय का सेवन, मिलेगी ताजगी

गर्मियों में पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे शरीर के अंदर जरूरी तत्वों का संतुलन भी बिगड़ सकता है। इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) पीने की सलाह देते हैं। आप इसके अलावा भी कई सेहतमंद पेय का सेवन कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें ORS की जगह पिया जा सकता है और जो हाइड्रेशन प्रदान करते हैं।

#1 खजूर की लस्सी सबसे पहले खजूर को दूध में डालकर 5-7 मिनट के लिए उबालें। अब इस मिश्रण को ठंडा करके मिक्सी में दही और थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में इलायची पाउडर, केसर, बर्फ के टुकड़े और स्वादानुसार शक्कर मिलाकर इसे गिलास में डालें। अंत में इसे काजू और बादाम से सजाकर परोसें। इस पेय के ठंडक देने वाले गुण गर्मी से राहत दिलाएंगे और ऊर्जा भी बढ़ाएंगे।

#2 आम पना सबसे पहले 2 कच्चे आम को धोकर इन्हें उबालें, फिर इन्हें ठंडा करके छिलें और गूदे को निकालें। अब एक मिक्सी में काजू, काली मिर्च, जीरा, नमक, काला नमक, सौंफ, पुदीना, पिसी शक्कर और पानी डालकर पीसें। इसके बाद एक जग में कच्चे आम का गूदा, पानी और पुदीने का पेस्ट डालकर मिलाएं। आम पना को ठंडा करने के लिए बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल करें। यह पेय गर्मियों में राहत पहुंचाता है।

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#3 बेल का शरबत सबसे पहले एक कटोरे में बेल फल को काटकर डालें और फिर इसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर अच्छे से मसलें। अब एक छन्नी से इसका गूदा निकालकर एक गिलास में डालें। इसके बाद गिलास में शक्कर, नींबू का रस, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और ठंडा पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। अंत में इस पर बर्फ के टुकड़े डालकर इसे परोसें। यह पेय स्वाद में अनोखा और सेहत के लिए फायदेमंद है।

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#4 नारियल पानी और चिया बीज का पेय सबसे पहले एक गिलास में ताजा नारियल पानी भरें, फिर इसमें एक चम्मच चिया बीज डालें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं और इसे ठंडा-ठंडा परोसें। अगर आपके पास नारियल पानी नहीं है तो इसकी जगह सादा पानी का इस्तेमाल करें। यह पेय शरीर को तरोताजा करता है और कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। इसे रोजाना पीने से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा।