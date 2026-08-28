जन्माष्टमी पर अपने छोटे बच्चे को भगवान कृष्ण के रूप में सजाना है? अपनाएं ये तरीका

पारंपरिक धोती और कुर्ता भगवान श्रीकृष्ण के पारंपरिक लुक को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका है। सफेद या हल्के रंग की धोती और कुर्ते का मेल बहुत सुंदर लगता है।

कुर्ते पर हल्का कढ़ाई का काम हो तो यह और भी आकर्षक दिखता है। धोती और कुर्ता पहनने में आरामदायक होते हैं और त्योहार के माहौल में पूरी तरह से मेल खाते हैं।

अपने बच्चे को इस पोशाक में देखने का अनुभव बहुत खास होगा।