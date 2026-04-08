डोसे का बैटर बनाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन टेक्सचर

डोसा दक्षिण भारतीय खाने में से एक है, जो दुनियाभर में पसंद किया जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी है इसका बैटर, जो इसकी कुरकुरी परत और स्वादिष्ट स्वाद का कारण बनता है। सही बैटर बनाने के लिए कुछ खास तरीके और उपाय की जरूरत होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने डोसे के बैटर को बेहतरीन बना सकते हैं।

#1 सही अनाजों का चयन करें डोसे के बैटर के लिए सही अनाजों का चयन बहुत जरूरी है। आमतौर पर इडली और डोसे के लिए उरद दाल, चावल और मूंग दाल का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है। उरद दाल से बैटर में फुलाव आता है, जबकि चावल और मूंग दाल से इसकी खस्ता परत बनती है। इन अनाजों को सही अनुपात में मिलाकर भिगोने से बैटर का स्वाद और बनावट दोनों ही बेहतर होती हैं। यह प्रक्रिया बैटर को सही बनावट देने में मदद करती है।

#2 अनाजों को भिगोकर पीसें डोसे के बैटर को सही बनाना हो तो अनाजों को रातभर पानी में भिगोकर रखना चाहिए। यह प्रक्रिया अनाजों को नरम और पचाने योग्य बनाती है, जिससे उन्हें पीसना आसान हो जाता है। इसके बाद इन्हें मिक्सर या सिलबट्टे पर पीसें। ध्यान रखें कि बैटर ज्यादा बारीक न हो क्योंकि थोड़ा दरदरा बैटर ही सबसे अच्छा होता है। इससे डोसे में खस्ता परत बनती है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है।

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#3 खमीर आने का तरीका अपनाएं बैटर को खमीर आने से उसमें फुलाव आता है, जो डोसे को खस्ता और स्वादिष्ट बनाता है। बैटर को पीसने के बाद उसे ढककर गर्म स्थान पर रख दें ताकि उसमें खमीर आ सके। गर्मी वाले स्थान पर रखने से बैटर में खमीर जल्दी आता है और इसका स्वाद भी बढ़ता है। खमीर के दौरान बैटर में छोटे-छोटे बुलबुले बनने लगते हैं, जो इसे खस्ता बनाते हैं।

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#4 बैटर को सही मात्रा में इस्तेमाल करें डोसे बनाने के लिए बैटर की सही मात्रा का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप बैटर को ज्यादा फैलाएंगे तो डोसा पतला हो जाएगा और अगर कम फैलाएंगे तो डोसा मोटा बनेगा। सही मात्रा में बैटर फैलाने से डोसा न तो ज्यादा पतला बनेगा और न ही मोटा, बल्कि उसका आकार सही रहेगा। इससे डोसे की कुरकुरी परत भी अच्छी बनेगी और इसका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।