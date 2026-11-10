घर पर धूल के संपर्क में नहीं आना चाहते? इन 5 तरीकों को अपनाएं

सूखी झाड़ू लगाने से भी धूल उड़ सकती है, इसलिए पोछा लगाने का तरीका बदलें। सूती कपड़े या विशेष कपड़े से गीला पोछा लगाएं। इससे फर्श पर जमी हुई धूल साफ होगी और हवा भी ताजा रहेगी।

इसके अलावा गीले पोछे से फर्श पर जमा गंदगी भी हटेगी, जिससे अस्थमा के जोखिम कम होंगे।

नियमित रूप से गीले पोछे लगाने से आपका घर न केवल साफ-सुथरा रहेगा बल्कि अस्थमा से जुड़े जोखिम भी कम होंगे।