त्योहारों के दौरान अपनी डाइट से न हो दूर, इन 5 तरीकों से रहें ट्रैक पर
क्या है खबर?
त्योहारों के मौसम में हमारे जीवन में खुशियों का संचार होता है। इस दौरान हम तरह-तरह की मिठाइयों और व्यंजनों का आनंद लेते हैं, लेकिन इनका अधिक सेवन हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप त्योहारों के दौरान अपनी डाइट को संतुलित रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आइए इन सुझावों के बारे में जानते हैं।
#1
घर पर ही बनाएं मिठाइयां
त्योहारों के दौरान बाहर से मिठाइयां खरीदने की बजाय उन्हें घर पर बनाएं। इससे आप सामग्री पर नियंत्रण रख सकते हैं और उसमें कम शक्कर और सेहतमंद चीजों का उपयोग कर सकते हैं।
घर की बनी मिठाइयों से न केवल स्वाद बढ़ेगा बल्कि सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा।
इसके अलावा घर पर बनी मिठाइयों में ताजगी बनी रहती है और आप अपने परिवार के साथ मिलकर इसे बनाने का मजा भी ले सकते हैं।
#2
पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता खाएं
त्योहारों के दौरान अक्सर तले-भुने और मसालेदार नाश्ते का सेवन किया जाता है, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते।
इसके बजाय आप पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ते का चयन कर सकते हैं जैसे कि भुने चने, मूंगफली, सूखे मेवे या फल। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रदान करते हैं।
इसके अलावा ये नाश्ते आपको ऊर्जा भी देते हैं और लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाते हैं।
#3
पानी का करें भरपूर सेवन
त्योहारों के दौरान हम अक्सर व्यस्त रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए हर घंटे में कम से कम एक गिलास पानी जरूर पिएं।
इससे आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और आप थकान महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा पानी आपके पाचन को भी सही रखता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है।
नियमित रूप से पानी पीने से आप तरोताजा महसूस करेंगे।
#4
हल्का भोजन करें
त्योहारों के दौरान भारी भोजन का सेवन करने से पाचन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हल्का भोजन करें जैसे कि दाल-चावल, सब्जी-रोटी या सलाद आदि।
इनसे आपको जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और पेट भी भरा रहेगा। हल्का भोजन पाचन को आराम देता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।
इसके अलावा यह भूख को भी नियंत्रित करता है और आपको ताजगी का एहसास दिलाता है।
#5
नियमित एक्सरसाइज करते रहें
त्योहारों के दौरान एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत जरूरी है।
रोजाना कम से कम 30 मिनट तक टहलें या हल्की एक्सरसाइज करें जैसे कि योग या स्ट्रेचिंग। इससे आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा और अतिरिक्त कैलोरी बर्न होंगी।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप त्योहारों के दौरान भी अपनी डाइट को संतुलित रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।