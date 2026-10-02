त्योहारों के दौरान अपनी डाइट से न हो दूर, इन 5 तरीकों से रहें ट्रैक पर

त्योहारों के दौरान अक्सर तले-भुने और मसालेदार नाश्ते का सेवन किया जाता है, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते।

इसके बजाय आप पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ते का चयन कर सकते हैं जैसे कि भुने चने, मूंगफली, सूखे मेवे या फल। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रदान करते हैं।

इसके अलावा ये नाश्ते आपको ऊर्जा भी देते हैं और लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाते हैं।