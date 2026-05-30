गर्मी की लहर के दौरान भी एक्सरसाइज करने से न चूकें, ऐसे महसूस होगा आराम

इन दिनों कई राज्यों में गर्मी की लहर चल रही है और तापमान सामान्य से काफी ज्यादा गर्म है। इस वजह से लोग घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। हालांकि, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मी की लहर के दौरान भी एक्सरसाइज कर सकेंगे। इन्हें अपनाने से आपको आराम से भी समझौता नहीं करना पड़ेगा।

#1 समय का रखें ध्यान गर्मी की लहर के दौरान सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक का समय बेहद गर्म होता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप सुबह जल्दी उठकर किसी भी समय एक्सरसाइज कर लें। इसके लिए सूरज निकलने से पहले ही एक्सरसाइज करना यकीनन एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो रात के समय एक्सरसाइज करें, क्योंकि इस समय तापमान काफी कम रहता है।

#2 पानी का करें सेवन गर्मी की लहर के दौरान आपको पसीना काफी ज्यादा आएगा और इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, लस्सी, छाछ, फलों का रस और नींबू पानी का सेवन भी करें। इन पेय के जरिए आप न केवल डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे, बल्कि एक्सरसाइज करने के लिए ऊर्जा भी बनी रहेगी।

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#3 हल्की एक्सरसाइज करें गर्मी की लहर के दौरान बहुत अधिक एक्सरसाइज करने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे बचने के लिए हल्की एक्सरसाइज करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए आप योग, स्ट्रेचिंग, पुश अप्स, प्लैंक, स्क्वाट और कोर ट्रेनिंग आदि को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। योग के लिए आप सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और भ्रामरी आदि भी कर सकते हैं। इनसे शरीर को ठंडक मिलेगी और आप गर्मी से सुरक्षित रहेंगे।

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#4 हाइड्रेटिंग खाने को आहार में करें शामिल गर्मी की लहर के दौरान हाइड्रेटिंग खाने का सेवन करना भी लाभदायक है। इसके लिए आप अपनी डाइट में खीरा, टमाटर, खरबूजा, तरबूज, अनानास, संतरा, नींबू, पुदीना, दही, नारियल पानी और छाछ आदि को शामिल कर सकते हैं। ये खाने की चीजें न केवल आपके शरीर को हाइड्रेट रखती हैं, बल्कि शरीर का तापमान भी कम करती हैं। इसके अलावा ये स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।