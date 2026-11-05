एयर प्यूरीफायर खरीदने के बाद न करें ये गलतियां, होगा नुकसान
क्या है खबर?
एयर प्यूरीफायर एक ऐसा उपकरण है, जो आपके घर की हवा को साफ और ताजा रखने में मदद करता है। हालांकि, इसे खरीदने और इस्तेमाल करने में कुछ सामान्य गलतियां हो सकती हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। इन गलतियों को जानकर आप अपने घर के लिए सही एयर प्यूरीफायर चुन सकते हैं और उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको एयर प्यूरीफायर से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं।
#1
सही आकार का चयन न करना
एयर प्यूरीफायर खरीदते समय सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, वह है सही आकार का चयन न करना।
हर कमरे का आकार अलग होता है और उसके हिसाब से ही एयर प्यूरीफायर चुनना चाहिए।
अगर आप छोटे कमरे के लिए बड़े एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करेंगे तो वह पूरी तरह से काम नहीं करेगा, वहीं बड़े कमरे के लिए छोटे एयर प्यूरीफायर पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए हमेशा कमरे के आकार के अनुसार ही एयर प्यूरीफायर खरीदें।
#2
फिल्टर बदलना भूल जाना
एयर प्यूरीफायर का काम हवा को साफ करना होता है, लेकिन अगर आप उसके फिल्टर को समय-समय पर नहीं बदलते तो यह अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा।
कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और इससे हवा की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है।
इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने एयर प्यूरीफायर के फिल्टर को नियमित रूप से चेक करें और जरूरत पड़ने पर उसे बदलें।
#3
गलत स्थान पर रखना
एयर प्यूरीफायर को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है ताकि वह अपना पूरा काम अच्छे से कर सके।
कई लोग इसे कोने में या दीवार के पास रख देते हैं, जिससे इसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
इसे कमरे के बीचों-बीच या ऐसी जगह पर रखें, जहां हवा का प्रवाह अच्छा हो ताकि यह हर दिशा में हवा को साफ कर सके। इसके अलावा इसे खिड़की या दरवाजे के पास न रखें।
#4
लगातार चलाना
कई लोग सोचते हैं कि एयर प्यूरीफायर को लगातार चलाकर वे ज्यादा बेहतर काम करेगा, लेकिन ऐसा करना गलत है। इसे जरूरत अनुसार ही चलाना चाहिए ताकि इसकी उम्र लंबी हो सके।
अगर आप इसे हमेशा चलाते रहेंगे तो इसके फिल्टर जल्दी गंदे हो जाएंगे और इसकी कार्यक्षमता भी कम हो जाएगी।
इसलिए इसे जरूरत अनुसार ही चलाना बेहतर रहेगा ताकि यह सही तरीके से काम कर सके और लंबे समय तक चले।
#5
बिना पढ़े इस्तेमाल करना
कई बार हम नए उपकरण खरीद लेते हैं और बिना पढ़े ही उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर उपकरण के साथ एक निर्देशिका आती है, जिसमें उसकी सही जानकारी होती है।
एयर प्यूरीफायर खरीदने पर भी एक निर्देशिका मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
इसलिए एयर प्यूरीफायर खरीदने के बाद उसके निर्देशिका को ध्यान से पढ़ें और समझें।