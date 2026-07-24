तैराकी के दौरान न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा मजा

अगर आप तैराकी में नए हैं तो गहरे पानी में कूदने से बचें। गहरे पानी में कूदने से पहले आपकी बुनियादी जानकारी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको तैराकी में पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए।

इसके साथ ही आपको गहरे पानी में तैरने से पहले प्रशिक्षक से सीखना चाहिए। अगर आप बिना जानकारी के गहरे पानी में कूदते हैं तो इससे आपका पूरा अनुभव खराब हो सकता है और आपको गंभीर चोट भी लग सकती है।