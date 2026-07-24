तैराकी के दौरान न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा मजा
क्या है खबर?
तैराकी एक बेहतरीन व्यायाम है, जो न केवल शरीर को फिट रखती है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। हालांकि, खासकर जब आप तैराकी में नए होते हैं तो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे आपका पूरा अनुभव खराब हो सकता है। आइए आज हम आपको तैराकी से जुड़ी ऐसी 5 सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको किसी भी कीमत पर करने से बचना चाहिए।
#1
गहरे पानी में कूदना
अगर आप तैराकी में नए हैं तो गहरे पानी में कूदने से बचें। गहरे पानी में कूदने से पहले आपकी बुनियादी जानकारी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको तैराकी में पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए।
इसके साथ ही आपको गहरे पानी में तैरने से पहले प्रशिक्षक से सीखना चाहिए। अगर आप बिना जानकारी के गहरे पानी में कूदते हैं तो इससे आपका पूरा अनुभव खराब हो सकता है और आपको गंभीर चोट भी लग सकती है।
#2
सही सामान का चयन न करना
तैराकी के लिए सही सामान का चयन करना बहुत जरूरी है। कई लोग बिना सोचे-समझे किसी भी सामान का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे उनकी तैराकी प्रभावित होती है।
सही सामान न केवल आपकी तैराकी क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आपको आराम और सुरक्षा भी देता है।
इसलिए हमेशा अपने लिए उपयुक्त और अच्छी गुणवत्ता वाले सामान का चयन करें ताकि आपकी तैराकी का अनुभव बेहतर हो सके और आप अधिकतम लाभ उठा सकें।
#3
गर्म पानी का उपयोग करना
कई लोग स्विमिंग पूल में तैरते समय गर्म पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती हो सकती है।
गर्म पानी से आपकी त्वचा पर बुरा असर पड़ सकता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है।
ठंडे पानी में तैराकी करने से न केवल आपकी त्वचा को ताजगी मिलती है, बल्कि यह आपके शरीर को ऊर्जा भी देता है। इसलिए हमेशा ठंडे पानी का ही उपयोग करें।
#4
सांस रोककर तैरना
कुछ लोग सोचते हैं कि सांस रोककर तैरने से उनकी क्षमता बढ़ेगी, लेकिन यह गलत है। सांस रोककर तैरने से आपके शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
बेहतर होगा कि आप अपनी सांसों को नियंत्रित करें और सामान्य रूप से तैरें ताकि आपका स्वास्थ्य सही बना रहे। इससे न केवल आपकी तैराकी क्षमता बढ़ेगी बल्कि आपको अधिक आराम भी मिलेगा।
#5
सही तरीका न अपनाना
तैराकी करते समय सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। कई बार नए तैराक गलत तरीके से हाथ-पैर चलाते रहते हैं, जिससे उनकी प्रगति रूक जाती है।
सही तरीके से हाथ-पैर चलाने से न केवल आपकी तैराकी क्षमता बढ़ेगी बल्कि आपको अधिक आराम भी मिलेगा।
इसलिए हमेशा सही तरीका अपनाएं और अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि आप गलत तरीके से कोई भी काम न करें।