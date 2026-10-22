मेकअप हटाते समय न करें ये 5 गलतियां, त्वचा को हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
मेकअप हटाना एक जरूरी कदम है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सही तरीके से मेकअप न हटाने से त्वचा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताएंगे, जो मेकअप हटाते समय नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहे। सही तरीके से मेकअप हटाना न केवल त्वचा को साफ करता है, बल्कि इसे स्वस्थ भी रखता है।
#1
मेकअप रिमूवर का सही उपयोग न करना
अक्सर लोग मेकअप रिमूवर का सही उपयोग नहीं करते। बिना मेकअप रिमूवर के मेकअप हटाना त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं और मुंहासे हो सकते हैं।
सही मेकअप रिमूवर का चयन करें जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो।
उदाहरण के लिए तैलीय त्वचा वालों के लिए जेल वाले रिमूवर बेहतर होते हैं, जबकि सूखी त्वचा वालों के लिए क्रीम वाले रिमूवर सही रहते हैं।
#2
केवल पानी का इस्तेमाल करना
कुछ लोग मेकअप हटाने के लिए केवल पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है।
पानी केवल चेहरे की सतह को साफ करता है, लेकिन अंदर तक नहीं पहुंच पाता। इससे त्वचा की सफाई पूरी नहीं होती और गंदगी बनी रहती है।
सही तरीके से मेकअप हटाने के लिए मेकअप रिमूवर या तेल वाले क्लीनजर का उपयोग करें, जो त्वचा के अंदर तक जाकर साफ करें और उसे स्वस्थ बनाए रखें।
#3
गंदे हाथों से चेहरा छूना
मेकअप हटाते समय गंदे हाथों से चेहरा छूना एक बड़ी गलती हो सकती है। हमारे हाथों पर कीटाणु होते हैं जो चेहरे पर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने हाथों को पहले साबुन और पानी से धोएं, फिर मेकअप हटाने की प्रक्रिया शुरू करें।
इसके अलावा हाथों को साफ रखने के लिए हाथ साफ करने वाले द्रव का भी इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा स्वस्थ रहेगी और संक्रमण का खतरा कम होगा।
#4
जल्दीबाजी करना
जल्दीबाजी में मेकअप हटाना भी गलत है क्योंकि इससे त्वचा को पूरा आराम नहीं मिल पाता और गंदगी बनी रहती है।
सही तरीके से मेकअप हटाने के लिए थोड़ी देर आराम से समय निकालें ताकि आपकी त्वचा अच्छी तरह साफ हो सके।
इसके लिए आप हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं या फेस मास्क लगा सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा तरोताजा महसूस करेगी और गंदगी पूरी तरह निकल जाएगी।
#5
स्क्रब का अत्यधिक उपयोग
स्क्रब का अत्यधिक उपयोग भी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। यह आपकी त्वचा को साफ करता है, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा करते हैं तो आपकी त्वचा बेजान हो सकती है और जलन भी हो सकती है।
हफ्ते में एक-दो बार ही स्क्रब का उपयोग करें ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ रहे। मेकअप हटाते समय इन गलतियों से बचें और अपनी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखें। सही तरीके से मेकअप हटाना बहुत जरूरी है।