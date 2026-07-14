फ्रिज में सामान रखते समय न करें ये 5 गलतियां, जल्द खराब हो सकता है खाना
क्या है खबर?
फ्रिज का इस्तेमाल लंबे समय तक खाने को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। हालांकि, कई लोग खाने को फ्रिज में रखने के लिए कुछ भी करने लगते हैं, जिसके कारण खाना जल्दी खराब हो जाता है या इसका स्वाद बिगड़ जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका खाना ताजा बना रहे और जल्द ही खराब न हो।
#1
दूध को अन्य चीजों के साथ रखना
दूध को फ्रिज में रखने के लिए सबसे ऊपर वाली जगह सबसे सही मानी जाती है। हालांकि, अगर आप दूध को फ्रिज में अन्य चीजों के साथ रखते हैं तो इससे दूध के जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।
अन्य चीजें, खासतौर से मसाले और खट्टे खाद्य पदार्थों से दूध की महक आ सकती है, जिससे इसका स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए, दूध को हमेशा फ्रिज की सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखें।
#2
फ्रिज को ज्यादा भरा रखना
फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भरना भी एक बड़ी गलती है।
अगर आप अपने फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भर देते हैं तो इससे ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट आती है, जिसके कारण कुछ चीजें सही से ठंडी नहीं हो पाती हैं और उनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं।
इसके अलावा खाना जल्दी खराब होने लगता है। इसलिए, फ्रिज को जरूरत से ज्यादा न भरें और इसमें ऐसी चीजें न रखें, जिनके लिए इसे न बनाया गया हो।
#3
कटी हुई सब्जियों को ढक्कन वाले डिब्बे में न रखना
अगर आप कटी हुई सब्जियों को फ्रिज में किसी भी डिब्बे में रख देते हैं तो ऐसा करने से उनका स्वाद बिगड़ सकता है। इससे बचने के लिए कटी हुई सब्जियों को एक ढक्कन वाले डिब्बे में रखें।
इसके अलावा कटी हुई सब्जियों के साथ पानी का एक छोटा-सा डिब्बा भी डालें। इससे वे ताजा बनी रहेंगी।
सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए यह तरीका अपनाना फायदेमंद होगा।
#4
स्टोर में रखे फल और सब्जियों को फ्रिज में रखना
अगर आप फल और सब्जियों को स्टोर में रखकर उन्हें फ्रिज में रखते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि इससे फल और सब्जियां खराब हो सकती हैं।
दरअसल, स्टोर में रखी फल और सब्जियों पर कीटनाशकों के अंश हो सकते हैं। ऐसे में जब आप उन्हें काटेंगे तो कीटनाशक का जहर आपके खाने में मिल सकता है, जिससे आपको कई बीमारियां हो सकती हैं।
फल और सब्जियों को स्टोर में रखने के लिए सावधानी बरतें।
#5
पत्तेदार सब्जियों को प्लास्टिक थैली में रखना
पत्तेदार सब्जियों को प्लास्टिक थैली में रखना भी एक बड़ी गलती है। इससे पत्तेदार सब्जियां जल्दी मुरझा जाती हैं।
इससे बचने के लिए पत्तेदार सब्जियों को किसी सूती कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रखें। अगर आपके पास सूती कपड़ा न हो तो आप पत्तेदार सब्जियों को एक कागज की थैली में रख सकते हैं।
इसके अलावा पत्तेदार सब्जियों को किसी ढक्कन वाले डिब्बे में भी रखा जा सकता है, ताकि वे ताजा रहें।