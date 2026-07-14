फ्रिज में सामान रखते समय न करें ये 5 गलतियां, जल्द खराब हो सकता है खाना

फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भरना भी एक बड़ी गलती है।

अगर आप अपने फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भर देते हैं तो इससे ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट आती है, जिसके कारण कुछ चीजें सही से ठंडी नहीं हो पाती हैं और उनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं।

इसके अलावा खाना जल्दी खराब होने लगता है। इसलिए, फ्रिज को जरूरत से ज्यादा न भरें और इसमें ऐसी चीजें न रखें, जिनके लिए इसे न बनाया गया हो।