योगा मैट की सफाई करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है खराब
क्या है खबर?
योगा मैट की सफाई करते समय कई बार लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे मैट जल्दी खराब हो सकता है। योगा मैट पर पसीना, धूल-मिट्टी और कीटाणु जमा हो सकते हैं, जिससे सफाई जरूरी हो जाती है, लेकिन सफाई करते समय सही तरीके अपनाना भी बहुत अहम है। अगर आपने गलत तरीके अपनाए तो मैट की उम्र कम हो सकती है। आइए जानते हैं कि योगा मैट की सफाई में कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए।
#1
बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करना
योगा मैट की सफाई के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना एक आम गलती है। गर्म पानी से मैट की ऊपरी परत कमजोर हो सकती है और उसकी बनावट खराब हो सकती है।
साथ ही इससे मैट के रबर या फोम का लचीलापन खत्म हो सकता है।
इसके बजाय हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। यह न केवल मैट को साफ रखेगा, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी।
#2
ज्यादा झाग वाले साबुन का इस्तेमाल
सफाई करते समय कई लोग ज्यादा झाग वाले साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह योगा मैट के लिए सही नहीं है।
ऐसे साबुन से मैट की सतह पर झाग की परत जम सकती है, जो इसे चिपचिपा और फिसलन भरा बना सकती है।
इसके अलावा इससे मैट पर दाग-धब्बे भी पड़ सकते हैं। हल्के डिटर्जेंट या सिरके के पानी का इस्तेमाल करें। इससे मैट की सफाई अच्छे से हो जाएगी और उसकी बनावट भी सुरक्षित रहेगी।
#3
कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट का इस्तेमाल
कपड़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट योगा मैट के लिए सही नहीं होते।
इनमें मौजूद तेज केमिकल्स मैट की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे मैट की पकड़ कमजोर हो सकती है और यह जल्दी खराब हो सकता है।
इसके बजाय हल्के और प्राकृतिक सफाई उत्पादों का इस्तेमाल करें। इससे न केवल मैट साफ होगा, बल्कि उसकी मजबूती भी बनी रहेगी।
#4
तेज धूप में सुखाना
योगा मैट को तेज धूप में सुखाना एक और आम गलती है। तेज धूप से मैट का रंग हल्का पड़ सकता है और उसकी सतह सख्त हो सकती है।
धूप में सुखाने से मैट की उम्र भी कम हो सकती है। इसे सुखाने के लिए छायादार और हवादार जगह का इस्तेमाल करें। इससे मैट का रंग और बनावट सही बनी रहेगी और यह जल्दी सूख भी जाएगा।
#5
पूरी तरह न सुखाना
योगा मैट को धोने के बाद पूरी तरह सुखाना बहुत जरूरी है। अगर मैट में नमी रह गई, तो उसमें बैक्टीरिया और फफूंदी पनप सकती है।
इसे सुखाने के लिए किसी साफ कपड़े पर फैला दें और हवा में सूखने दें। ध्यान रखें कि मैट को इस्तेमाल करने से पहले यह पूरी तरह सूखा हो।
इससे न केवल मैट साफ और सुरक्षित रहेगा, बल्कि यह लंबे समय तक टिकाऊ भी रहेगा।