योगा मैट की सफाई करने से जुड़ी गलतियां

योगा मैट की सफाई करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है खराब

लेखन अंजली 09:50 am Sep 10, 202609:50 am

क्या है खबर?

योगा मैट की सफाई करते समय कई बार लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे मैट जल्दी खराब हो सकता है। योगा मैट पर पसीना, धूल-मिट्टी और कीटाणु जमा हो सकते हैं, जिससे सफाई जरूरी हो जाती है, लेकिन सफाई करते समय सही तरीके अपनाना भी बहुत अहम है। अगर आपने गलत तरीके अपनाए तो मैट की उम्र कम हो सकती है। आइए जानते हैं कि योगा मैट की सफाई में कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए।