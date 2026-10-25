एसेंशियल ऑयल्स को स्टोर करने से जुड़ी गलतियां

एसेंशियल ऑयल्स को स्टोर करते समय न करें ये 5 गलतियां

लेखन अंजली 01:02 pm Oct 25, 202601:02 pm

क्या है खबर?

एसेंशियल ऑयल्स कई फायदे दे सकते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी कुछ गलतफहमियों और गलतियों को समझना जरूरी है। ये तेल प्राकृतिक होते हैं और इनका सही उपयोग करने पर ही इनका पूरा फायदा मिल सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग करते समय कई लोग कर देते हैं और इनके कारण एसेंशियल ऑयल्स का असर कम हो जाता है।