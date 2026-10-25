एसेंशियल ऑयल्स को स्टोर करते समय न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
एसेंशियल ऑयल्स कई फायदे दे सकते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी कुछ गलतफहमियों और गलतियों को समझना जरूरी है। ये तेल प्राकृतिक होते हैं और इनका सही उपयोग करने पर ही इनका पूरा फायदा मिल सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग करते समय कई लोग कर देते हैं और इनके कारण एसेंशियल ऑयल्स का असर कम हो जाता है।
#1
प्लास्टिक की बोतलों में रखना
कई लोग एसेंशियल ऑयल्स को प्लास्टिक की बोतलों में रख लेते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। प्लास्टिक में रासायनिक तत्व होते हैं, जो एसेंशियल ऑयल्स को खराब कर सकते हैं।
इसके अलावा प्लास्टिक की बोतलों में कीटाणु भी पनप सकते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा एसेंशियल ऑयल्स को कांच की बोतलों में रखें ताकि उनका असर बना रहे।
#2
धूप में रखना
कई लोग यह गलती करते हैं कि वे एसेंशियल ऑयल्स को धूप में रख देते हैं। धूप में रखने से एसेंशियल ऑयल्स की गुणवत्ता खराब हो जाती है और उनका असर कम हो जाता है।
तेलों को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि वे लंबे समय तक सही रहें। धूप से बचाने के लिए आप इन्हें किसी गहरे रंग की कांच की बोतल में रख सकते हैं, जिससे प्रकाश नहीं पहुंचेगा।
#3
फ्रिज में रखना
कुछ लोग सोचते हैं कि एसेंशियल ऑयल्स को फ्रिज में रखने से ज्यादा देर तक चलेंगे, लेकिन यह भी सही नहीं है।
फ्रिज में रखने से एसेंशियल ऑयल ठंडे हो जाते हैं और उनका इस्तेमाल करने पर त्वचा पर ठंडक महसूस होती है, जो कभी-कभी असहनीय हो सकती है।
इसके अलावा फ्रिज में रखने से कुछ एसेंशियल ऑयल्स में बर्फ के कण बन सकते हैं, जो उनके असर को कम कर देते हैं।
#4
बार-बार खोलना और बंद करना
बार-बार खोलना और बंद करना भी एक बड़ी गलती है। जब आप बार-बार अपनी एसेंशियल ऑयल्स की बोतलें खोलते हैं तो उनमें हवा जाती रहती है, जिससे उनका असर कम हो जाता है।
इसके अलावा इससे कीटाणु भी पनप सकते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
इसलिए जब भी आपको किसी एसेंशियल ऑयल की जरूरत हो तो उसे सावधानीपूर्वक खोलें और तुरंत बंद करें ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
#5
अन्य सामग्रियों के साथ मिलाना
कई लोग अलग-अलग प्रकार के एसेंशियल ऑयल्स को मिलाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे उनका असर उल्टा हो सकता है।
हर एसेंशियल ऑयल की अपनी खासियत होती है, जो उसे अलग बनाती है। इसलिए किसी भी तरह का मिश्रण करने से बचें।
इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने एसेंशियल ऑयल्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं।