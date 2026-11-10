ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर

रात को ज्यादा प्रोटीन खाना भी एक आम गलती है। रात में हमारा पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और अगर आप रात में ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो वह सही तरीके से पच नहीं पाती।

इससे गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी खाने में प्रोटीन को सुबह या दोपहर के समय शामिल करें ताकि वह सही तरीके से पच सके और आपके शरीर को पूरा लाभ पहुंचा सके।