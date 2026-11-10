ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर
क्या है खबर?
प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत अहम पोषक तत्व है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ऊर्जा देता है और शरीर की कई प्रक्रियाओं में मदद करता है। हालांकि, ज्यादा प्रोटीन खाना भी सही नहीं होता। इस लेख में हम उन 5 सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे, जो लोग प्रोटीन का सेवन करते समय करते हैं और जानेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है।
#1
एक ही स्रोत से प्रोटीन लेना
अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ही स्रोत से प्रोटीन लेना काफी है। उदाहरण के लिए, अगर आप दिनभर अंडे खा रहे हैं तो आपको बाकी स्रोतों की जरूरत नहीं है।
ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि हर प्रोटीन स्रोत में अलग-अलग प्रकार के जरूरी तत्व होते हैं। इन सभी का संतुलित मिश्रण ही आपके शरीर को पूरी तरह से लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए अलग-अलग प्रोटीन स्रोतों को अपनी खाने में शामिल करें।
#2
ज्यादा प्रोटीन शेक्स का सेवन करना
प्रोटीन शेक्स बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और लोग इन्हें वजन घटाने या मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए लेते हैं।
हालांकि, ज्यादा प्रोटीन शेक्स लेना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और गुर्दे पर भी असर पड़ता है।
बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से ही अपनी प्रोटीन की जरूरतें पूरी करें जैसे दाल, चना, सोयाबीन, दूध, दही आदि।
#3
रात को ज्यादा प्रोटीन खाना
रात को ज्यादा प्रोटीन खाना भी एक आम गलती है। रात में हमारा पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और अगर आप रात में ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो वह सही तरीके से पच नहीं पाती।
इससे गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी खाने में प्रोटीन को सुबह या दोपहर के समय शामिल करें ताकि वह सही तरीके से पच सके और आपके शरीर को पूरा लाभ पहुंचा सके।
#4
पानी कम पीना
जब आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो आपके शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है ताकि वह सही तरीके से पच सके और शरीर से गंदगी बाहर निकाल सके।
अगर आप पानी कम पीते हैं तो इससे आपकी गुर्दे पर दबाव पड़ता है और यह स्वस्थ नहीं रह पाती।
इसलिए ज्यादा प्रोटीन लेते समय पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पिएं ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे और सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से चलती रहें।
#5
बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स लेना
कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है और बिना जांच-पड़ताल किए कोई भी सप्लीमेंट लेना खतरनाक हो सकता है।
इससे आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही कोई भी सप्लीमेंट लें। इन 5 सामान्य गलतियों से बचकर आप अपनी प्रोटीन की जरूरतें पूरी कर सकते हैं।