अगर चाहते हैं कि बच्चे आप पर विश्वास करें तो इन 5 गलतियों से बचें
क्या है खबर?
बच्चों के साथ विश्वास का रिश्ता बहुत अहम होता है। यह न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि उनके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। माता-पिता के रूप में हमें अपने बच्चों के साथ ईमानदार और खुला संवाद रखना चाहिए ताकि वे हम पर भरोसा कर सकें। इस लेख में हम कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें माता-पिता को करने से बचना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों के साथ एक मजबूत संबंध बना सकें।
#1
बच्चों की बातों को नजरअंदाज करना
बच्चों की बातें सुनना और उन्हें गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है।
अगर आप उनकी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो वे आपके साथ बात करना बंद कर देंगे और दूसरों पर भरोसा करना सीख जाएंगे। इससे उनका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है।
इसलिए हमेशा उनके साथ बैठकर उनकी बातें ध्यान से सुनें और उन्हें समझने की कोशिश करें। इससे वे खुद को महत्वपूर्ण महसूस करेंगे और आपका रिश्ता भी मजबूत होगा।
#2
वादे तोड़ना
अगर आप अपने बच्चे से कोई वादा करते हैं तो उसे निभाना चाहिए। वादा तोड़ने से बच्चे का आप पर विश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करें और अगर किसी कारणवश ऐसा न हो सके तो बच्चे को सच-सच बता दें।
इससे बच्चे को यह समझ आएगा कि आप ईमानदार हैं और वे आप पर भरोसा कर सकेंगे। वादे निभाने से आपका रिश्ता भी मजबूत होगा और बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
#3
अनुशासन के नाम पर डांटना
अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका सोच-समझकर करना चाहिए। बच्चे को डांटने या धमकाने से उसका आत्मविश्वास टूट सकता है और वह आपसे दूर हो सकता है।
बेहतर होगा कि आप उसे प्यार से समझाएं कि क्या गलत हुआ है और उसे सुधारने का मौका दें। इससे बच्चे को अपनी गलतियों का एहसास होगा और वह सुधारने की कोशिश करेगा। प्यार भरी बातें और सकारात्मक व्यवहार से बच्चा अधिक समझदार बनेगा।
#4
दोहरे मानक अपनाना
अगर आप अपने बच्चे से कुछ करते हुए मना करते हैं, लेकिन खुद वही काम करते रहते हैं तो यह एक बड़ी गलती हो सकती है।
उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल न करे तो खुद भी मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करें।
बच्चों पर नियम थोपने से पहले खुद उन नियमों का पालन करें। इससे बच्चे आपसे प्रेरित होंगे और आपके द्वारा बनाए गए नियम मानेंगे।
#5
समय न देना
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता-पिता अक्सर व्यस्त रहते हैं और बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। बच्चों को प्यार और समय देने से उनका मनोबल बढ़ता है और वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।
इसलिए रोजाना कुछ मिनट उनके साथ बिताएं, उनकी बातें सुनें और उन्हें प्यार दें। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा और बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।