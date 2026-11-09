रसोई में न करें ये 5 गलतियां, खराब कर सकती हैं खाने की गुणवत्ता

कई लोग सोचते हैं कि फ्रिज में सब कुछ रखने से वह ताजा रहेगा, लेकिन कुछ चीजें फ्रिज में रखने से खराब हो जाती हैं या उनका स्वाद बिगड़ जाता है, जैसे टमाटर, आलू आदि चीजों को बाहर रखना चाहिए ताकि उनका प्राकृतिक स्वाद बना रहे, वहीं दूध, दही आदि चीजों को फ्रिज में रखना सही होता है ताकि उनकी ताजगी बनी रहे।

इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने खाने को और भी बेहतर बना सकते हैं।